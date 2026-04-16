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    首頁 > 政治

    追蹤器風波尹乃菁嗆賴清德 林智群挖往事：去冷水坑有發現追蹤器？

    2026/04/16 08:29 即時新聞／綜合報導
    民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

    民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

    國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，藍營文傳會主委尹乃菁跳出來指控是民進黨做的，但李乾龍卻婉拒報案，尹乃菁表示，要正告賴清德政府，若再有發現一樣情事，一定會出動司法正義律師團追查。對此，律師林智群表示，尹乃菁這麼會當柯南，當年她半夜跟男姓友人前往陽明山冷水坑停車場，在車內獨處約65分鐘，且在其他車輛靠近時隨即離去，她有發現是誰在她車上安裝追蹤器嗎？

    林智群在臉書PO文表示，「如果執政黨用公權力（沒有法院同意）在在野黨副主席車上裝追蹤器，確實是一個醜聞，而且是大醜聞，但是有證據嗎？這年頭名嘴指控別人都不用證據嗎？你說是誰幹的，就是誰幹的嗎？」

    林智群直言，「堂堂國民黨文傳會主委，尹乃菁在沒證據的情況下，亂指控賴總統，才是駭人聽聞吧？依照她莫須有（不用證據）的邏輯，也可能是習近平或川普幹的啊！尹乃菁這麼會當柯南，當年她半夜跟男姓友人前往陽明山冷水坑停車場，在車內獨處約65分鐘，且在其他車輛靠近時隨即離去，她有發現是誰在她車上安裝追蹤器嗎？」

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