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    首頁 > 政治

    巴西代表稱台灣是中國的 鄭運鵬酸：他就沒駐台代表這名份了

    2026/04/16 09:25 即時新聞／綜合報導
    針對巴西駐台商務辦事處處長桑路易聲稱台灣是中國一部分，前立委鄭運鵬發文酸，「如果台灣是中國的一部份，他也就沒這個駐台代表的名份了！」（資料照）

    針對巴西駐台商務辦事處處長桑路易聲稱台灣是中國一部分，前立委鄭運鵬發文酸，「如果台灣是中國的一部份，他也就沒這個駐台代表的名份了！」（資料照）

    巴西駐台商務辦事處處長桑路易近期接受媒體專訪，竟聲稱台灣是中國一部分，且國民黨主席（鄭麗文）也持此看法。該專訪在鄭習會後刊出，時機敏感。前民進黨立委鄭運鵬對此發文酸，「如果台灣是中國的一部份，他也就沒這個駐台代表的名份了！」

    針對巴西駐台商務辦事處處長桑路易聲稱台灣是中國一部分，立委林楚茵疾呼，「台灣不是中國一部分，外交部不能只有口頭抗議」。外交部次長陳明祺昨也在立法院答詢表示，這樣的遺憾其來有自，國內政治領袖必須對中華民國存在的事實，有非常清楚的認識，勿讓外人有機可趁。

    鄭運鵬對此在臉書發文直言，巴西駐台代表說「台灣是中國的一部份」，其實如果台灣是中國的一部份，他也就沒這個駐台代表的名份了！對此網友也紛紛批評「請他離開這裡，去中國」、「應該如對待丹麥的方式來處理」、「支持台灣政府強硬回應，維護國家尊嚴」、「我們也可以跟巴西說他們是葡萄牙的一部分」，也有網友直言「他應該去中國外交部報到履新，看看人家是否有能力將自己派駐到台灣來服務。如果不行，他講的那些話就是在對自己說謊」。

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