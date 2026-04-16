藍控總統用追蹤器追李乾龍卻不報案 網酸：跟偽造文書一樣自導自演？

國民黨文傳會主委尹乃菁（見圖）證實，副主席李乾龍的確在座車發現追蹤器，強調在民主國家發生這樣的事情「是足以被彈劾的」。（資料照）

國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，藍營文傳會主委尹乃菁跳出來指控是民進黨做的，但李乾龍卻婉拒報案。對此民進黨立委王義川分享自身經驗，「去警察局報案就會查了，查了以後即使不起訴也可以知道是誰」。前立委鄭運鵬也稱，「政府不會放追蹤器，而是會派人跟監」。新北市議員卓冠廷則質疑，「堂堂國民黨副主席被追蹤卻不提告？大家覺得是誰裝的」。

針對國民黨指控，民進黨昨也回應「任何國人權益若遭受不法侵害，基於個人權益保障和社會正義維護，都應該立即向司法、警政單位報案，相關單位也都會全力追查」，並酸「至於國民黨在真相未能釐清前即惡意指控，民進黨表示，類似烏龍指控不是第一次，過去就有國民黨籍縣市首長以座車遭栽贓『追蹤器』的造謠，最後成為社會笑柄，提醒國民黨尊重司法，也尊重國民的智慧」。

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2019年時任高雄市長韓國瑜在參選總統期間，曾自曝座車遭裝追蹤器，直指「國家機器動得非常厲害」，引發社會一片嘩然與討論。

鄭運鵬對此在臉書發文直言，「政府要追一個人，不是放追蹤器，是派人跟監」。他也稱「被放追蹤器的，真的會回家認罪，假的會借題發揮」。對於有網友留言「查看看是不是老婆放的！」鄭運鵬也笑稱「借題發揮後才發現是家務事，代誌就大條了！」

卓冠廷也在社群發文指出，尹乃菁表示，國民黨副主席李乾龍座車遭安裝追蹤器，會追究賴清德到底，但又說李乾龍不會提告。堂堂國民黨副主席李乾龍被追蹤，為什麼不提告？大家覺得是誰裝的，請留言！

王義川也在卓冠廷的發文底下直言「我的經驗是去警察局報案就會查了，查了以後即使不起訴也可以知道是誰、什麼公司、誰指使、誰付錢……！以上提供參考！」

在相關發文底下網友紛紛諷刺「國民黨每次都這招不膩嗎？搞不好是他們自己人咧！」、「行車紀錄器就會露餡了」、「會不會是國蔥老師放的呢？畢竟他習慣養狗仔」、「韓國瑜之前不是也演過一次」、「捉姦也常常用到追蹤器」、「怎麼告？告到後來又變成跟偽造文書自導自演一樣」、「幻想症發作，什麼事都推給總統，真是有病」、「提告就不能賴……清德了」、「是不是國民黨是想要找個彈劾的理由，但是卻找不到，只好演這齣難看到好好看的放追蹤器戲碼」。

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