資通電軍留不住人才！ 國防部曝外界高薪誘因

資通電軍網路戰聯隊的隊徽。（圖：取自軍媒青年日報）

「網路戰」已是現代戰爭的重點，不過，近年國軍支領網路戰勤務加給人員逐年下降，而人力下滑趨勢恐影響整體戰力，國防部分析原因，以薪資待遇不如民間為主要離退原因，佔整體80%。而今年（2026）將運用一年期義務役選員方式，持續網羅民間科技專才。

國軍支領網路戰勤務加給人員，雖分布於陸軍、空軍司令部、資通電軍及憲兵指揮部、全民防衛動員署、通訊次長室及國防部勤務大隊，然而近9成支領人員集中於資通電軍。

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根據統計，2022至2024年資通電軍指揮部網路戰勤務加給預算執行率分別為83.66%、84.92%及91.3%，雖逐年提高，但支領人數自2021年度達412人高點後逐年下降，2023及2024年分別僅為369人及364人，且實際支領人數占預算編列人數比率未達9成，顯示編列與實際需求存在落差，且全軍整體支領人數呈現遞減趨勢。

國防部近期送交立法院報告指出，影響網路戰勤務加給支領人數下降有四大原因，包括「培訓週期長」、「技術門檻高」、「職務交織歷練」，以及「外界高薪誘因」等。從新進人員到取得專精證照2張的「專家級」，要長達3年，且技術更新快速，需持續精進，而軍職人員透過必要的職務交織歷練，完成軍事教育，才能建立聯合作戰概念，這是民間專業人力難以取代的。

不過，國防部也說，分析近3年未留營及志願提前退伍人員原因，以薪資待遇不如民間為主要離退原因，佔整體80%。為縮小與民間薪資差異，並保留網路高專人才，修正國軍資訊勤務加給表，已自去（2025）年6月1日生效，將菁英二級、菁英一級人員的績效許可比例大幅放寬，同時把專家級人員加給，從每月5萬元提升至6萬元。

國防部強調，除持續精進網路戰勤務加給，以降低外界薪資誘因，提升人員留營意願；另透過建立多元訓練管道、擴大人力來源及完善人員經管規劃等措施，縮短專業人力培養時長，維持人力量能。

國防部說明，現網路部隊人才獲得來源透過軍校正期班、專業軍官班、士官班及志願役士兵等招募管道，並以大專院校資訊相關科系為主要招募對象。此外，自2023年起招聘民間高專技聘雇人員，今年（2026）將運用一年期義務役選員方式，持續網羅民間科技專才。

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