不需要北京讓利！謝金河：台灣經濟現況「超過中國已是事實」

謝金河指出，今年台灣經濟成長率驚人，超過中國已是事實，技術和人才層面更可看出是「中國依賴台灣」。（歐新社資料照）

國民黨主席鄭麗文日前訪問中國，帶回10大惠台政策，其中開放上海市、福建省的自由行，14日一度讓觀光類股大漲，不過僅維持1天熱度。對此財信傳媒集團董事長謝金河指出，今年台灣經濟成長率驚人，超過中國已是事實，技術和人才層面更可看出是「中國依賴台灣」。「台灣不需要中國的讓利，最需要的是提振自己的自信心！」

謝金河15日晚間在臉書發布貼文稱，國民黨立委李彥秀質詢行政院長卓榮泰，問中共惠台10項買不買單。卓榮泰強調，兩岸交流必須建立在善意，而不是敵對的基礎上，更重要的前提是台灣是一個主權獨立的國家，否則「任何兩岸營造的利多都沒有用」。

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謝金河說，過去幾十年，台灣看到中國經常自我矮化、要求中國讓利，才會有許多惠台的政策。現在情勢已經改變，台灣的經濟發展正在勢頭上。國際貨幣基金（IMF）15日上調今年台灣經濟成長率到5.2%，遠超過新加坡3.5%、南韓1.9%，甚至可能比主計總處預估的7.71%更高。

謝金河直言，90年代以來，中國的經濟成長率經常出現兩位數成長，台灣則陷入停滯。一般民眾心中，中國經濟發展迅猛，各項公共建設令人驚嘆。但現在的情勢已經轉變，台灣經濟成長率超過中國已是事實。

謝金河指出，今年台灣出口額大增，1月達801.8億美元，較去年同期增加61.8%，遠超中國的2.5%；首季1957.4億美元，也較去年同期大增51%。今年出口總額有機會挑戰8000億美元，可望追過香港、日本，成為世界第5大出口國，紀錄相當不容易。

謝金河說，台灣目前也是世界第7大股市市值及外匯存底國家，今年股市持續上漲。近日，檢警追查中國來台偷技術、獵人頭，謝金河強調，其實台灣去年出口到中國有68.1%是半導體為主的電子零組件，「是中國依賴台灣，而不是台灣依靠中國。」

文末謝金河呼籲，「這個時候，台灣最需要的是提振自己的自信心，台灣勇敢走向世界，而不是把自己鎖進中國！」

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