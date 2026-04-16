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    首頁 > 政治

    國台辦大談「幫台灣年輕人買房」矢板明夫諷：何不先救自己人民？

    2026/04/16 06:33 即時新聞／綜合報導
    矢板明夫指出，中國自己的房地產問題至今沒有解決，在此背景下，國台辦卻對台灣開出「幫年輕人買房」的支票，邏輯根本說不通，如果真有能力，為何不先救自己人民。（彭博）

    矢板明夫指出，中國自己的房地產問題至今沒有解決，在此背景下，國台辦卻對台灣開出「幫年輕人買房」的支票，邏輯根本說不通，如果真有能力，為何不先救自己人民。（彭博）

    中國國台辦發言人陳斌華昨（15日）在例行記者會中針對中共官方提出10項涉台措施進行說明，資深媒體人矢板明夫表示，陳斌華在記者會中還提到未來要協助台灣整建老屋，協助年輕人取得住宅，矢板明夫認為，看似關心民生，實際上放在今天中國的現實背景下，這顯得十分諷刺。

    矢板明夫15日深夜在臉書發文指出，中國自己的房地產問題至今沒有解決，大型建商違約、爛尾樓遍地，無數購房者付了貸款卻拿不到房子，因此陷入經濟和家庭危機，各地抗爭時有所聞，年輕人背房貸、看不到未來，已經是公開的社會問題。

    矢板明夫強調，在此背景下，國台辦卻對台灣開出「幫年輕人買房」的支票，邏輯根本說不通，如果真有能力，為何不先救自己人民，對內束手無策，對外大談幫助，這種偽善擺明就是政治操作。

    矢板明夫提到，而在鄭麗文訪問北京後，國台辦這種說法更像是配套釋放的「利多」，目的就是用民生議題影響台灣社會，製造對中國的依賴與幻想。不過現實是，若台灣被統一，台灣年輕人的處境只會更差，今天中國年輕人面臨的高房價、高負債與低保障，台灣人一樣要承受，甚至更沒有發聲與選擇的空間，到時候不只是買不起房，而是連基本保障都沒有，變成被收割的「韭菜」。

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