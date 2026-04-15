守護台灣食安 楊瓊瓔：學童餐盒、毛小孩用藥權無法退讓

國民黨立委楊瓊瓔。（楊瓊瓔辦公室提供）

國民黨立委楊瓊瓔於立法院衛環委員會針對食安議題質詢，抨擊衛福部在美方「2026 NTE報告」的壓力下，疑出現食安立場動搖的跡象。楊瓊瓔強調，無論是基改食材校園禁令、萊豬內臟殘留標準，還是發芽馬鈴薯進口規範，都是主權國家的食安紅線，包含家中成員毛小孩的用藥權沒有退讓空間。

楊瓊瓔出示11年前的提案與連署立委名單，在2014至2015年間，是由立委林淑芬、盧秀燕等人跨黨派推動「學校衛生法」修法，正式禁止基改食材進入校園。當時民進黨主張基改食品是「給豬吃的飼料級黃豆」，且學童在校沒有選擇權，政府必須代位把關。

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楊瓊瓔質疑，美方在2026 NTE報告中指責我國禁令缺乏科學證據，難道11年過去了，當年的「飼料豆」現在就突然變成「食品」了嗎 ？這是政府與家長達成的社會契約，更是主權國家的法律規範，行政部門不可隨意妥協，引發政治信任危機。

針對萊豬議題，楊瓊瓔指出，政府當年承諾會考量台灣人愛吃內臟的飲食習慣，堅守內臟防線。然而，美方現在要求台灣全面撤除針對豬牛肉不同部位（如肺、腎等）的β-促進劑殘留限制。她直言，以前說內臟有毒要防守，現在為了經貿協議，再次退讓，她要求衛福部必須向全台灣的產婦與長輩承諾，絕對不開放美豬內臟殘留標準。

此外，楊瓊瓔揭發衛福部正研議開放「帶芽切片馬鈴薯」進口加工，改由業者自主篩選。她指出，發芽馬鈴薯含有高濃度毒素「龍葵鹼（Solanine）」，具有熱穩定性，烹飪無法完全破壞，攝入可能引發嘔吐、意識混亂甚至致命風險。楊瓊瓔批評，「這是『技術性跪下』！加工後的薯片民眾根本看不出原料是否發芽，難道政府風險管理是靠業者的良心指數嗎？」

楊瓊瓔也向農業部為全台340萬隻毛小孩發聲。她指出，我國貓狗數量已正式超越14歲以下小孩，政府卻因醫藥分業教條，原擬強制限制獸醫預備人用藥品，引發全台飼主恐慌。她要求政府針對急重症、心臟病等救命藥，應給予獸醫師「絕對備藥權」，避免官僚傲慢導致生命的斷鏈 。

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