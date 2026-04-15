李乾龍座車被裝追蹤器？ 周軒酸：該懷疑的是國台辦吧！

國民黨副主席李乾龍。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁指稱國民黨副主席李乾龍的座車遭裝追蹤器，更嗆賴清德總統說，等他卸任失去保護傘，國民黨一定會追究到底。但李乾龍被問到是否被民進黨裝追蹤器，卻連忙否認。對此，政治工作者周軒表示，「這次又是什麼招？你們去完中國，該懷疑的是國台辦吧？」

周軒在臉書發文表示，2019年當年在競選總統的韓國瑜說他的車子被裝追蹤器，說這是國家機器全面跟監，那時候謝龍介還出來講說，他有看過照片，怒批「真的有裝！蔡英文出來負責！」

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周軒指出，結果謝龍介都要選第二次台南市長了，我們還是不知道照片在哪裡。今天李乾龍又重施故技，他大酸，「這次又是什麼招？你們去完中國，該懷疑的是國台辦吧？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「是不是都把自己的選民當白癡？」、「鄭麗文回來後，國民黨果真就開始要找總統麻煩了」、「最有動機的應該是一直吵著新北要藍白合的那位吧

」、「總統要弄你還需要放追蹤器，還會放到被發現！國民黨人真的無腦至極」、「我覺得他老婆應該是第一嫌疑人」。

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