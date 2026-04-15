李乾龍座車被裝追蹤器 韓國瑜曾曝「國家機器動得非常厲害」

2019年9月，國民黨總統參選人韓國瑜（中）在新北造勢，新北黨部主委李乾龍（左）出席。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁證實國民黨副主席李乾龍的座車遭裝追蹤器，並以「水門事件」為例，痛批賴清德總統和民進黨在在野黨黨公職座車上裝追蹤器，在民主國家「足以被彈劾」。回顧2019年時任高雄市長韓國瑜參選總統期間，曾自曝座車遭裝追蹤器，直指「國家機器動得非常厲害」，引發社會一片嘩然與討論。

韓國瑜在2019年8月20日任高雄市長時受訪表示，「這段時間的確是我們感覺到國家機器動得非常的厲害，動得非常的厲害，包括我的車子都可能被裝了追蹤器」。其實他很清楚，到了保養廠就知道了。

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韓國瑜當時表示，國家機器動到這種程度，他覺得執政黨應該要恢復他們幾十年來不斷訴求的三件事，司法獨立、新聞自由和黨政要分開，結果現在民進黨搖身一變變成執政黨之後，「感覺這個國家機器監控我韓國瑜監控的太厲害 ，這是不對的」。

李乾龍婉拒報案

韓國瑜說，他知道講出自己的車子被裝了追蹤器，一定又是軒然大波，「又是韓導自導自演」，但他強調自己的訊息是非常準確的，他感覺國家機器動得太厲害，沒有必要這樣。台灣追求民主自由不是要追求這種恐怖的感覺，大家公平競爭嘛，把你的理想告訴民眾，希望民眾投你一票，這不是非常的好嗎？這是他對國家機器針對他和他的家人要提出的抗議。

不過，李乾龍被問到是否被民進黨裝追蹤器，他卻連忙否認說了三次「沒有」，強調這是很久以前的事了。新北市政府警察局則表示， 經查證，目前迄未接獲李乾龍報案，主動聯繫後李表示針對此事件目前婉拒報案，但若發現具體不法跡證，將主動偵辦。

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