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    首頁 > 政治

    GCTF首度於美國駐加使館辦研討會 聚焦基礎設施韌性、資安防護

    2026/04/15 21:10 記者黃靖媗／台北報導
    我國駐加拿大代表曾厚仁致詞。（外交部提供）

    我國駐加拿大代表曾厚仁致詞。（外交部提供）

    我國駐加拿大代表處與美國駐加大使館當地時間14日在加拿大渥太華共同舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）「在網路戰中守護關鍵基礎設施」（Guarding Critical Infrastructure Amid Cyber Warfare）國際研討會。外交部指出，本次活動首度於美國駐加大使館舉行，聚焦討論關鍵基礎設施韌性與資安防護之國際合作。

    外交部說，研討會開幕典禮由美國駐加大使霍克斯特拉（Peter Hoekstra）、我國駐加代表曾厚仁、澳洲駐加高專羅根（Kate Logan）、日本駐加公使石井秀明及英國駐加副高專普羅傑爾（Dave Prodger）等人致詞，並由美國國務院網路暨數位政策局副助卿米爾斯（John Mills）發表專題演說。

    曾厚仁致詞指出，網路韌性攸關國家安全，台灣每日平均遭受逾250萬次網路攻擊，政府正以「全社會模式」強化關鍵基礎設施防護，面對日益嚴峻的威脅，海底電纜承載全球99％數據傳輸，是關鍵數位命脈，呼籲理念相近國家深化合作，並推動外交部長林佳龍提出的「國際海底電纜風險管理倡議」。

    外交部指出，本次研討會邀集來自台灣、美國、加拿大、日本、澳洲、芬蘭、立陶宛及愛沙尼亞等國官員與資安專家與談，圍繞「網路治理」、「新興科技挑戰」及「海纜韌性」3大主題進行討論，吸引約20國外交使節及加拿大政府、國會與學界逾百人出席。

    外交部說，GCTF自2015年成立以來，已成為促進跨國交流與能力建構的重要平台，本次渥太華研討會不僅彰顯各國對關鍵基礎設施韌性議題的重視，也展現台灣與理念相近國家攜手維護全球數位安全的積極貢獻。

    GCTF夥伴國代表合影。左起為美國駐加大使霍克斯特拉、澳洲駐加高專羅根、日本駐加公使石井秀明、英國駐加副高專普羅傑爾及我國駐加拿大代表曾厚仁。（外交部提供）

    GCTF夥伴國代表合影。左起為美國駐加大使霍克斯特拉、澳洲駐加高專羅根、日本駐加公使石井秀明、英國駐加副高專普羅傑爾及我國駐加拿大代表曾厚仁。（外交部提供）

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