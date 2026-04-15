國民黨又成功拖延軍購 國台辦嗨喊「統一台灣不用花錢」大翻車

國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

立法院今天（15日）朝野協商總預算及國防特別條例，國民黨宣稱要「嚴格監督審查」不能急迫，繼續拖延軍購案。中國國台辦隨後發聲，大肆宣傳「和平統一後，台灣地區無需在防務上巨額支出」，留言區大翻車！

立法院長韓國瑜今天下午就行政院函請審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、民眾黨團擬具「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及國民黨團擬具「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」舉行黨團協商，討論半天竟然只在軍購案要用什麼名稱「有共識」，決定用民眾黨版本的名稱「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。

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歷時近1小時的討論，朝野仍無法就內容凝聚共識，原本9日就要協商討論，但當時國民黨主席鄭麗文跑到中國「面聖」，國民黨團「不知為何」集體缺席，導致協商無法進行而作罷。今天的黨團協商，國民黨繼續以「嚴格審查」為由拖延軍購，民進黨忍不住質問，「鄭麗文已經去完中國，想握的手也握了、想喝的紅酒也喝了，現在回到台灣，全國民眾都在等的事情，還要再拖嗎？」

除此之外，國民黨還被抓包提出要將軍購條例第一條的「因應中共軍事威脅持續擴增……」的「中共」二字刪除，改為「國際情勢」，挨轟根本就不把中共當成敵人。

軍購案協商又「成功」拖延了，中方「趁勝追擊」。國台辦發言人陳斌華今天發聲：「和平統一後，有強大祖國做後盾，台灣地區無需在防務上巨額支出。財政稅收盡可用於改善民生，充實年金、健保、勞保等經費。台灣同胞的醫療衛生、科教文體、社會福利水平會更高，保障會更好。」

陳斌華這番發言隨後被統戰粉專轉發，留言區大翻車，「我信你個鬼」、「你敢說我不敢聽！」、「不要只會說台灣。大陸平民沒工作也沒錢快餓死了？減少製造武器、不要一天到晚要統一台灣！」、「可悲，講這話估計唸稿人自己也不信」、「先搞好你們自己的民生吧」、「真的佩服這些人說幹話渾然天成的樣態」、「沒有要跟你統一！把國民黨帶走就好」、「就是因為有你們，我們才需要國防！」、「也不想想防務上的巨額支出是為了防誰」。

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