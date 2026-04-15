昔木可匯450萬「阿北說要捐出」 張育萌酸：陳佩琪自爆拆穿謊言！

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

柯案完整判決書揭露，前民眾黨主席柯文哲將木可的錢挪為己用，木可帳戶轉了450萬給柯，柯妻陳佩琪再將其中244萬轉匯給兒子買股票。陳昨天（14日）又跳出來替丈夫辯護，一副理直氣壯稱他們夫妻倆每年都會轉錢給小孩，原本固定100萬，忘記從哪一年開始變244萬，但他們都有照規定來。不過「多說多錯」，台灣青年世代共好協會理事長張育萌翻出2024年8月剛爆出木可匯了名義為「肖像授權金」的450萬給阿北時，柯文哲稱會「全數捐做公益」，結果陳佩琪現在翻供，戳破柯文哲當時撒的謊言！

張育萌今天（15日）在臉書發文，「陳佩琪又自爆！親口證實柯文哲帳戶匯款給兒子阿堯。陳佩琪是不是忘記，阿北早就說『450萬授權金』已經捐給慈善團體了啦，現在又被佩琪翻供炸裂。陳佩琪忍不住談木可案，她又想幫阿北辯護，發文說『當時有很多人想賣阿北的小物，但團隊為了要監控品質，所以需要有授權的才可以賣』。陳佩琪用這套說法，想解釋為什麼柯文哲的『肖像權」』和『授權金』簽在木可——白話來說就是『沒授權的就不能亂冠名號賣東西』。

請繼續往下閱讀...

「拜託陳佩琪行行好，為了阿北好，真的嘴巴閉閉！因為前年8月8日，民眾黨假帳風波爆發，柯文哲還沒被搜索和羈押。當時，民眾黨解釋木可授權金的說法是『授權木可代為管理的成本費用』。這不是我亂講，是民眾黨官方新聞稿寫的：『包括理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務』。民眾黨親口說，授權費用實為『委託作業管理』。陳佩琪要不要先跟民眾黨對一下說詞啊？現在是要派佩琪醫師翻供嗎？所以木可的『授權金』到底是不是『委託管理費』？如果是的話，為什麼又會匯450萬到柯文哲的私人帳戶？怎麼每個人開口就是一套不同說法？」

張育萌接著說，「木可公司匯了450萬給柯文哲私人帳戶，柯文哲的帳戶又轉出244萬給兒子阿堯，陳佩琪現在開始洗白，說她跟柯文哲工作35年，怎麼可能沒有244萬可以『贈與小孩』。好，問題來了。我猜陳佩琪根本忘記，木可案搞得風風雨雨時，柯文哲就承諾要把這450萬的授權金『捐出去』。去年1月7日，陳智菡還幫柯文哲把450（萬）捐給7個慈善團體的『明細』主動公布，結果，所謂明細根本就只有『7個組織』加上『7筆金額』，細節通通看不到。而且，捐款時間只寫『2024年』，連具體時間都沒有，疑點多到我已經懶得吐槽。」

「現在問題很簡單——判決書清清楚楚，陳佩琪在2024年1月22日，就已經把柯文哲第一銀行的244萬，轉到阿堯的元大帳戶了。現在，陳佩琪等於不打自招，柯文哲先侵占木可公司的錢，陳佩琪再把這筆侵占的錢匯給兒子。按照陳智菡的說法，柯文哲被發現這些爛事後，才說要捐出去，請問有用嗎？現在陳佩琪每次開口講故事，就坐實了『她可以操作柯文哲的帳戶匯款』，我真的不懂，為什麼陳佩琪要一直出來跳自己是車手，好像沒當上共犯就不甘心一樣。」

相關新聞請見：木可的錢給兒子買股票？陳佩琪這樣解釋 他秒抓包不合理處！

244萬給兒子買股票惹議 陳佩琪曬夫妻9年總收入：按慣例贈與也黑？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法