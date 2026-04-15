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    首頁 > 政治

    藍委提軍購條例刪「中共」改「國際情勢」 林俊憲諷：乾脆寫好朋友關切

    2026/04/15 20:00 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委牛煦庭。（資料照）

    國民黨立委牛煦庭。（資料照）

    立法院長韓國瑜今（15日）針對總預算及國防特別條例召集朝野協商，國民黨立委牛煦庭在討論軍購條例時，提出修正要將第一條的「中共」二字刪除，改為「國際情勢」。對此，民進黨立委林俊憲批評，乾脆改成「因應好朋友的熱情關切」算了。

    林俊憲在臉書發文表示，立院在朝野協商軍購條例時，牛煦庭提出了一個相當有趣的修正，他主張將第一條拿掉「中共」兩個字，改成「國際情勢」。他指出，法律案的第一條通常是「立法目的」，行政院的軍購條例中，第一條清楚寫著「因應中共軍事威脅持續擴增，為建置可強化國軍防衛韌性與不對稱戰力之武器及裝備⋯⋯，特制定本條例」。

    林俊憲質疑，如果把「中共」兩個字拿掉，請問還有哪個國家會隨時軍事威脅台灣？很顯然，鄭麗文進京面聖後，國民黨先是假意要通過軍購條例，再悄悄從條文中動手腳，把最關鍵的國防威脅抹去。

    他批評，今天國台辦才說「道不同，不相為謀」，既然國民黨被對岸這麼「認證」，現在連軍購條例裡的「中共」都要拿掉，也就不讓人意外了。他怒轟，「既然如此，我建議國民黨，乾脆把第一條改成『因應好朋友的熱情關切』算了」。

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