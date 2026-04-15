座車被民進黨裝追蹤器？李乾龍連忙否認：沒有沒有沒有

國民黨副主席李乾龍（中）說，座車遭裝追蹤器已經很久了，沒事沒事。（資料照）

國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁今證實，李乾龍的確在車燈後照鏡發現追蹤器，批總統賴清德和民進黨在在野黨黨公職座車上裝追蹤器，在民主國家足以被彈劾。但李乾龍被問到是否被民進黨裝追蹤器，他卻否認說「沒有」。

不過，李乾龍晚間被問到追蹤器是否為民進黨所安裝時，他連忙澄清「沒有沒有沒有」，表示座車遭裝追蹤器這件事已經很久了，沒事沒事。

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尹乃菁指出，前美國總統尼克森的水門案，就是因為他在民主黨裝了竊聽器，因此國會要對尼克森發動彈劾前，他主動請辭，「在正常的民主國家發生這樣的事情是足以被彈劾的」。但李乾龍和黨主席鄭麗文都很寬厚，覺得追蹤器司空見慣，反正也很難查到來源到底在哪裡。

但她要正告賴清德政府，從現在開始到大選的期間，如果再有任何一位國民黨黨工職、參選人和縣市長車上被發現追蹤器，我們一定會出動我們的司法正義律師團，上窮碧落下黃泉，找到追蹤器到底是出現在哪、是哪個單位所下的糟糕手段。

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