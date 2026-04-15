李貞秀再爆黃國昌要大家別戴「KP徽章」！美女發言人發聲了

民眾黨發言人張彤痛批李貞秀「謊話連篇」，並表示要別什麼徽章都是看她自己的心情。（取自張彤臉書）

中配「立委」李貞秀13日遭民眾黨中評會開除黨籍後，瘋狂登上政論節目「爆破」黨主席黃國昌。今日她受訪再度爆料，過去民眾黨內普遍戴柯文哲形象的「KP」徽章，但黃國昌後來就改要大家別再配戴該徽章，而是改戴以台灣為Logo的另一枚徽章。對此，民眾黨發言人張彤痛批李貞秀「謊話連篇」，並表示要別什麼徽章都是看她自己的心情。

綜合媒體報導，李貞秀今日在立院受訪時表示，她很擔心柯文哲遭黃國昌架空。她還爆料，過去立委開會都是別KP、台灣Logo兩個徽章，但後來黃國昌要求統一改成台灣Logo徽章，還說：「以後不要別KP了。」她強調，這是黃國昌在會議上講的。

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對此，張彤今日在臉書發文表示，她每天要別什麼徽章都是看自己心情。她會別柯P徽章、會別台灣民眾黨黨慶小物台灣徽章、也會別支持者做的蔥徽章。「我想別什麼就別什麼，從來沒有人限制過我。」

張彤還嗆，台灣民眾黨沒有奴才，「我也很慶幸本黨已經沒有任何一位會把人當奴才的夥伴。」她表示，這兩日心得總結是「人必自重而後人重之」。最後更以Tag標記方式狠嗆李貞秀「要錢很丟臉」、「謊話連篇不承認要錢的死樣子是不要臉」。

李貞秀爆料，過去民眾黨內普遍戴柯文哲形象的「KP」徽章，但黃國昌後來就改要大家別再配戴該徽章。圖為民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

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