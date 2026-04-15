喪屍煙彈、芬太尼恐入校園！桃園議員促警加強查緝與教育

市議員黃崇真質詢警察局長廖恆裕，新興毒品芬太尼取締情形。（記者謝武雄攝）

桃園市議會今由警察局進行工作報告，市議員黃崇真、孫韻璇都很關心新興毒品芬太尼、依托咪酯濫用情形。孫韻璇關心依托咪酯進入校園對學生影響，黃崇真說，芬太尼有類似「喪屍」症狀，桃園是否有取締案例，局長廖恆裕表示，目前桃園尚無芬太尼取締案例，會加強基層教育，讓員警能夠分辨。

黃崇真說，新型毒品芬太尼已經入侵台灣，吸食者大部分都是重度成癮者，吸食過後會有身體向前或向後彎折的「喪屍」姿勢，外縣市就有發現類似案例，進而查獲家中有海洛因，桃園是否有類似情形，員警是否有取締能力；另外二級毒品依托咪酯，由於取得容易，有很多少年在吸食，是否有防範措施。

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孫韻璇也提到，俗稱喪屍煙彈的依托咪酯，可以結合電子煙，隱密性高，吸食方便，從年輕人族群流竄到校園，過往在新屋、中壢都查獲製毒工廠，這代表有供應鏈結構問題，希望警方針對毒品製程流向進行清查；孫韻璇語重心長地說，此類新興毒品最可怕的不是因為它是毒，而是它看起來根本就不像毒，若警方還用舊思維查緝，那桃園道路社區都有可能成為破口。

廖恆裕表示，目前桃園市還沒有遇到使用芬太尼毒品「喪屍」症狀情形，但會於集會進行宣導，主要是芬太尼毒品施用者可能會有反應、症狀，會請警局同仁事先了解，討論可能遇到的狀況建立處理的標準流程。

至於依托咪酯部分，已列為專案處理，前年查獲依托咪酯案件僅65件，去年則是113件，由於依托咪酯以電子煙為載具，去年針對「毒駕」部分大執法，查獲到使用依托咪酯毒駕案件大幅增加，所以刑大今年也編列114萬元購買2千劑快篩。

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市議員孫韻璇質詢警察局長廖恆裕，二級毒品依托咪酯入侵校園情形。（記者謝武雄攝）

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