高雄傳虐貓狗 柯志恩：將動物志工轉型為「動物社工」

高雄中芸漁港傳出虐貓事件。（民眾提供）

近日高雄中芸漁港虐貓事件、美濃私人狗園疑似不當飼養超收，皆引發網路公憤，讓許多愛護毛孩的民眾相當痛心；國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，打造動物友善環境，可以增加將動物志工轉型為「動物社工」的配套制度。

柯志恩說，高雄的家犬數有23萬隻居全國之冠、家貓16萬隻則是全國第二，高雄市動保處最近推出「樂陪犬」計畫，讓經過訓練的收容犬成為具陪伴與服務功能的工作犬，這對打造高雄動物友善環境是好的方向，必須給予肯定。

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柯志恩表示，在這個基礎上，她認為還可以增加動物志工轉型為「動物社工」的配套制度，讓這個政策可以更好的推動與運作。高雄長期有許多「愛爸愛媽」，在流浪犬的餵食、照護上投入大量心力，若能協助大家投入「動保前線志工」計畫，透過專業的訓練與認證課程，將成為公部門重要的支援力量與陪伴犬後盾，也能建構動保專業的人才庫。

她強調，經過訓練的陪伴犬，也能透過媒合養老院、育幼院、長照中心與社福據點等提出認養申請，並經「動保前線志工」評估環境與需求報告後，雙方簽署照養契約與照護責任；在動保方面，可透過動物社工定期的回訪，確認陪伴犬在健康與互動上，是否能適應認養機構的環境，若遇到認養機構，有不當飼養或不當對待，動物社工也能及早預警並及時介入，陪同執法機關人員了解狀況。

此外，柯志恩認為要打造動物友善環境，最好也快有效的方式，便是深入校園，因此生命教育推廣的課程，也應該進入高雄的校園，讓高雄的學子，在求學階段就懂得學會尊重生命，打造高雄成為動物友善之都。

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