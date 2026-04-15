軍購特別條例協商僅名稱有共識 下週韓國瑜再協商

立法院長韓國瑜今日下午召集協商軍購特別條例，會中僅就名稱改為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」達成共識。韓國瑜下週會再召集黨團協商。（記者田裕華攝）

立法院長韓國瑜今日下午召集協商軍購特別條例，會中達成共識，通過軍購特別條例版本的名稱為民眾黨團版本，即「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。韓國瑜表示，下週兵分二路，外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷安排國防部專案報告，他也會再召集黨團協商，請朝野立委能先行溝通，尤其是採購項目及經費兩大項目。

國防部長顧立雄表示，現在條例與預算有點卡在一起，國防部建議再排個專報，是提前審預算的概念，國防部會提出一些自製與商購的項目，讓大家提前了解這些錢分別是用在什麼地方，以形成共識，這樣子在野黨可能會更全盤了解條例搭配預算的規劃實際內容。

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韓國瑜說，下週就兵分二路，陳冠廷排專報，他再次召集黨團協商，有兩大項請大家加強溝通，採購項目及經費，下週的協商也會提早開會，讓大家有充分時間討論，他再次呼籲，為了有效發揮會議的目的及宗旨，希望大家能先行溝通。

民進黨團總召蔡其昌當場表示，他會請陳冠廷下週一就排專報，為什麼條例可以先過有商購的項目，事先讓大家了解商購可能有哪些內容，有必要的項目已經有法源可以商購，事先讓大家了解商購的內容。至於是否下週四排黨團協商，韓國瑜說，下週三也可以，他會擇期召集協商。

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