澎湖縣務會議 表揚各界績優單位與人員肯定卓越貢獻

沿菊書店多年來致力保存澎湖文化，也在縣務會議表揚。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣副縣長林皆興今（15）日主持縣務會議，會中表揚在觀光發展、文化推廣、交通服務、公共建設及環境維護等各領域表現優異的單位與人員，肯定他們長期投入與卓越成果，展現縣府施政與民間力量攜手推動地方發展的具體成效。

表揚名單包括：長春大飯店榮獲「好旅行標章」銀級認證、澎澄飯店榮獲「第三屆台灣觀光金獎」、「沿菊書店」致力澎湖文化傳承、澎湖縣「導遊領隊職業服務工會」及「導遊簡敬倫先生」協助辦理澎湖好行隨車導覽解說表現優異、澎湖好行優異駕駛：高增名、李建忠、陳明耀、蘇忠信、高偉翔、呂宏致、謝志祥、呂冠鉉、歐家福、吳家慶。

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今年澎湖縣道路管理維護績效考評績優鄉市公所：第1名馬公市公所、第2名湖西鄉公所；登革熱防治無蚊村里競賽特優村里：馬公市虎井里、五德里；湖西鄉青螺村、白坑村；白沙鄉瓦硐村、鳥嶼村；登革熱防治社區動員競賽」榮獲績優防疫志工隊：第1名湖西鄉衛生所、第2名西嶼鄉衛生所、第3名馬公市第三衛生所。

澎湖縣「登革熱滅蚊隊競賽」績優志工第1名：呂盈蓉、辛寄蓁；第2名：吳淑惠、蔡玉田；第3名：陳秀惠。湖縣政府及所屬機關榮獲「激勵員工士氣方案114年下半年績優團隊獎」: 旅遊處、衛生局、工務處、文化局。

澎湖縣政府所屬單位表現績優，獲得表揚。（澎湖縣政府提供）

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