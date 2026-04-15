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    首頁 > 政治

    蔣萬安赴國民黨團說明追加預算 聚焦教育三箭與育兒減工時

    2026/04/15 18:16 記者甘孟霖／台北報導
    蔣萬安表示，今天向國民黨團說明議法案，沒有討論選舉。（記者甘孟霖攝）

    蔣萬安表示，今天向國民黨團說明議法案，沒有討論選舉。（記者甘孟霖攝）

    台北市長蔣萬安今（15日）下午赴國民黨市議會黨團說明議法案，此次說明議案有2案，法案1案，預算案達18案，包含新政的營養午餐、托育補助等追加預算。

    蔣萬安受訪說，今天就是來到議會跟國民黨團說明這個會期的重大議法案，包括第一次追加減預算，還有撥充住宅基金取得聯開宅後續做社會住宅，還有捷運的興建，以及教育新政三箭，對於減輕老師行政負擔、營養午餐免費，以及勞動局育兒減工時等政策，感謝國民黨團提出許多建議，讓市府在後續政策推動上面可以適時做一些調整跟修正。

    媒體問，今天會議是否聊到選舉？蔣萬安表示，今天主要針對重大議法案交換意見，會中討論就是專注市政，包括議長、副議長與黨團成員，都針對很多政策做細節的討論，希望嘉惠更多市民。

    議長戴錫欽表示，市府因統籌分配稅款增加提出追加減預算需求，計畫橫跨教育、產發、社會、都發與捷運等局處，包含多項重大工程與利民政策，希望黨籍議員持續與市府團隊溝通，以利預算推進。

    國民黨團書記長徐弘庭說，今天主要針對幾個爭議案件，包含花卉、畜產公司續約案討論，希望今年能順利通過；另廣泛討論階段有談到未來與輝達在AI園區上的合作，以及最近推出的新政如育兒減工時等。

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