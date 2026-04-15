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    首頁 > 政治

    顏慶章發聲願為愛女疑遭霸凌案接受約談 行政院：聯繫家屬中

    2026/04/15 17:16 記者鍾麗華／台北報導
    行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（見圖）父親、前財政部長顏慶章今（15）日首度發聲，他指出，霸凌案調查專案小組隨時可透過行政院相關官員，通知他晤談時間與地點。（資料照）

    行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（見圖）父親、前財政部長顏慶章今（15）日首度發聲，他指出，霸凌案調查專案小組隨時可透過行政院相關官員，通知他晤談時間與地點。（資料照）

    行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣的父親、前財政部長顏慶章今（15）日首度發聲。他指出，霸凌案調查專案小組隨時可透過行政院相關官員，通知他晤談時間與地點。對此，行政院發言人李慧芝表示，外部委員已召開多次會議，並有初步共識希望能夠訪談家屬，行政院人事處已協助調查小組聯繫家屬約訪。

    顏慧欣疑遭職場霸凌案，行政院長卓榮泰已指示啟動調查，為確保公正，特例聘請全外部專家組成調查委員會，預計2個月內提交報告。目前調查程序正在進行中。

    顏慶章今天首次發聲表達立場，他表示，願意主動陳述意見協助該專案小組調查以完整反應實際狀況。他說，身為父母，失去女兒哀痛不已，但協助專案小組發現真相更是他的社會責任。而專案小組隨時可透過行政院相關官員，通知他晤談時間與地點。

    對此，李慧芝表示，本案已經由行政院「安全及衛生防護委員會」的外部委員展開調查，目前進度已第一階段回收問卷，並依照問卷回收內容，密集展開訪談程序。外部委員已召開多次會議，並有初步共識希望能夠訪談家屬，行政院人事處已協助調查小組聯繫家屬約訪。至於訪談相關安排，行政院一切尊重外部委員與家屬。

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