又「賴」給清德？李乾龍座車遭裝追蹤器 民進黨提醒：立刻去報案

國民黨副主席李乾龍（見圖）座車遭裝設追蹤器，文傳會主委尹乃菁今（15日）指控總統賴清德掌握情偵監系統，民進黨回應，應立即報案將不法之徒繩之以法。（資料照）

國民黨副主席李乾龍座車遭裝設追蹤器，文傳會主委尹乃菁今（15日）指控，總統賴清德掌握情偵監系統、檢調系統，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底」。對此，民進黨回應，類似烏龍指控不是第一次，任何國人權益若遭受不法侵害，應立即報案將不法之徒繩之以法。

尹乃菁今天證實，李乾龍的確是在車的後方向燈發現追蹤器，她舉前美國總統尼克森的水門案為例，強調在民主國家發生這樣的事情「是足以被彈劾的」，更嗆賴清德總統，等他卸任失去保護傘，國民黨一定會追究到底，「你就天天去法院報到吧！

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」

對此，民進黨表示，台灣是講法治的民主國家，任何國人權益若遭受不法侵害，基於個人權益保障和社會正義維護，都應該立即向司法、警政單位報案，相關單位也都會全力追查，將不法之徒繩之以法。

民進黨說，至於國民黨在真相未能釐清前即惡意指控，類似烏龍指控不是第一次，過去就有國民黨籍縣市首長以座車遭栽贓「追蹤器」造謠，最後成為社會笑柄，提醒國民黨尊重司法，也尊重國民的智慧。

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