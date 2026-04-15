桃市府通過「可負擔住宅自治條例」市議員黃敬平：恐有違憲、合法性疑慮

桃園市推動可負擔住宅，機場捷運A20、A21站整體開發區土地使用規範，已公告開發者則須回饋一定比例作為可負擔宅使用。（資料照）

桃園市政府市政會議今（15）通過「可負擔住宅自治條例」，桃園市議員黃敬平表示，可負擔宅對不動產得處分權做限制，恐有違憲及合法性的問題。

黃敬平表示，可負擔宅的政策核心，在於限制買賣和政府優先購回，但是對於不動產得處分權做限制，形同「物權」債權化，且用地方自治條例的法律位階挑戰憲法財產權，對憲法第23條人民自由權利之限制是否牴觸，恐怕涉有高度違憲與否的爭議，未來若出現送到憲法法庭或行政訴訟的情況，訟源勢必增加。

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此外，從預算方面考量，市府不用花任何一毛錢，就可以透過容積獎勵制度取得房屋，再以低於市價的行情出售給在籍市民，等於是補足了社會住宅的缺口，加上用社會福利的方式，一定程度落實居住正義，可謂政策立意良善，能獲得年輕族群支持，有助於市民安心在桃園設籍發展，「但此制度太勇敢，雖有理想性，但也是一種挑戰」，除非全台各縣市都共同響應，否則應由中央政府出面立法，或由中央召集地方共商法規面的問題如何消除，才能緩解合憲性的疑慮。

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