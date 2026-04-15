為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    桃市府通過「可負擔住宅自治條例」市議員黃敬平：恐有違憲、合法性疑慮

    2026/04/15 17:09 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市推動可負擔住宅，機場捷運A20、A21站整體開發區土地使用規範，已公告開發者則須回饋一定比例作為可負擔宅使用。（資料照）

    桃園市推動可負擔住宅，機場捷運A20、A21站整體開發區土地使用規範，已公告開發者則須回饋一定比例作為可負擔宅使用。（資料照）

    桃園市政府市政會議今（15）通過「可負擔住宅自治條例」，桃園市議員黃敬平表示，可負擔宅對不動產得處分權做限制，恐有違憲及合法性的問題。

    黃敬平表示，可負擔宅的政策核心，在於限制買賣和政府優先購回，但是對於不動產得處分權做限制，形同「物權」債權化，且用地方自治條例的法律位階挑戰憲法財產權，對憲法第23條人民自由權利之限制是否牴觸，恐怕涉有高度違憲與否的爭議，未來若出現送到憲法法庭或行政訴訟的情況，訟源勢必增加。

    此外，從預算方面考量，市府不用花任何一毛錢，就可以透過容積獎勵制度取得房屋，再以低於市價的行情出售給在籍市民，等於是補足了社會住宅的缺口，加上用社會福利的方式，一定程度落實居住正義，可謂政策立意良善，能獲得年輕族群支持，有助於市民安心在桃園設籍發展，「但此制度太勇敢，雖有理想性，但也是一種挑戰」，除非全台各縣市都共同響應，否則應由中央政府出面立法，或由中央召集地方共商法規面的問題如何消除，才能緩解合憲性的疑慮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播