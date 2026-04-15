新竹市不用再辛苦「找安」！莊競程：最短時間提市政白皮書

黨主席賴清德為新竹市長參選人莊競程繫上競選背帶，並一同呼口號預祝當選。（記者劉信德攝）

民進黨布局2026九合一選舉，今（15日）正式徵召前立委莊競程參選新竹市長。莊競程強調，現任市長高虹安官司纏身、市政停擺、城市競爭力墊底，他將以跨領域系統性思考解決交通與教育困境，邀集各領域專家在最短時間提出市政白皮書，讓新竹重拾城市光榮感，「我們不用再辛苦找安了！」

民進黨今天下午召開中執會，正式通過徵召黃世杰與莊競程，分別投入桃園市長與新竹市長選戰。會後由兼任黨主席的總統賴清德召開「縣市好人才、團結拚未來」記者會，除向外界介紹2位被提名人，並親自為其繫上競選背帶，共同牽手高呼「凍蒜」、「縣市好人才、團結拚未來」等口號，展現力拚勝選的氣勢。

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賴清德指出，莊競程擁有生醫工程專業，是引領科技與生醫產業跨域整合的不二人選，未來若能入主市府，必能將新竹市打造為兼具「智慧腦、生醫心」雙重特色的全球標竿城市。

莊競程回顧，他自2012年取得台大生醫工程博士後，第一份工作便是在陽明交通大學從事研究與任教，並在新竹認識太太、一起建立家庭。新竹擁有全國最高的人均GDP與育兒比，是充滿希望的城市，但一座真正偉大的城市不應只有產業及經濟好，更需具備讓市民安心自在的生活環境。

對於高虹安的施政表現，莊競程直指，高虹安4年前喊出「新竹找安」口號，如今卻因官司問題讓市民「都在找高虹安」，同時導致市政停擺、城市空轉，也讓新竹市的城市競爭力敬陪末座，讓過去新竹市民的城市光榮感快速消退。

「我想跟所有新竹市民朋友說，我們不用再辛苦找安了，我們要一起找回的，是新竹市政的效率與城市的光榮！」莊競程提到，新竹棒球場被挖了又挖、改了又改，挖了4年都快變考古，當一座球場都做不好，問題不在球場，而是治理能力出問題。

莊競程並指出，新竹的交通壅塞依然是每天日常，教育資源的不足與壓力仍壓在家長身上，而公共建設的延宕也看不到穩定與方向。這些問題不只是新聞上的議題，更影響每一個家庭的日常生活。

據此，莊競程承諾，他將邀集各領域專業人士，於最短時間內提出涵蓋交通、社福、文化、環境等面向的「市政白皮書」。他強調，自己具有教授的嚴謹、以及解決問題的行動力，參選目標是重新打穩新竹的地基，讓新竹不只是科技首都，更是一個讓人願意留下來的幸福城市。

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