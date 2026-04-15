莊競程遭諷「空降」 劉崇顯反酸：高虹安選前沒住過新竹市

民進黨主席賴清德為新竹市長候選人莊競程披上競選背帶，一起呼口號預祝當選。（記者劉信德攝）

民進黨中央今天正式徵召前立委莊競程參選新竹市長，藍白質疑莊競程「空降」，更酸綠營是在地人都不願意選，找不到人。對此，民進黨籍市議員劉崇顯發文反酸，高虹安2022年選舉前也從未長期在新竹市生活過，是否也沒有擔任市長的正當性？民進黨的「新竹隊」已成形，他將與新竹隊及莊競程一起前行。

莊競程獲綠營徵召挑戰現任市長高虹安，高虹安表示歡迎及期待對竹市公共政策可以互相交流。但國民黨議員陳慶齡認為，民進黨這麼晚才推出人選，就是因找不到適合的在地人才，而且很多議員不願意選，找不到人選才從台中空降來新竹；藍白已確定支持熟悉市政的高虹安爭取連任。

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對此，劉崇顯認為，對市民來說，莊競程曾長期在新竹市生活，具理工博士背景且在陽明交大任教多年，除了擔任立委具基層經營與預算審查資歷，更在行政院聯合服務中心擔任過執行長，莊競程無論是行政還是立法崗位都有實務經驗，是個被期待能找回新竹城市光榮感的人選。至於有些人質疑莊競程「空降」，他認為，若對與新竹有過高度連結的人選都質疑空降，那不就是完全否定在選舉前從來沒有長期在新竹生活過的高虹安，根本沒有擔任市長的正當性，也否定每個來新竹落地生根、認真生活的市民，若藍白為選舉蒙蔽雙眼說瞎話，大可不必。

他說，雖未通過黨內東區議員提名初選，但他仍會與莊競程一起前行。

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