籲藍白讓總預算案週五付委！蔡其昌拋「警消軍公教加薪」解方

立法院長韓國瑜今召集朝野協商，討論今年度中央政府總預算案及國防特別條例草案，民進黨團總召蔡其昌與會提出解決的建議方案。（記者田裕華攝）

立法院長韓國瑜今召集朝野協商，討論今年度中央政府總預算案及國防特別條例草案。國民黨及民眾黨等在野黨團在會中重申政院並未依法編列軍人、警消加薪，呼籲先編列再讓總預算案付委。民進黨團總召蔡其昌提出新解方，「憲法」規定立院不得替行政院增加預算，建議可由國會做出增加警消軍公教薪水的決議，要求政院提出一個版本，再回歸立院討論，盼在野黨先在週五讓總預算案付委。

民眾黨團總召陳清龍表示，今天協商行政院本部卻沒有派人來協商，總預算卡關主因是軍人替代率調整、警察退休沒有涵蓋在總預算中，民眾黨團希望今天協商能有所共識，把該編列的預算編入其中。

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國民黨團書記長林沛祥表示，不合法定程序的總預算是破壞制度，從去年八月迄今政院不願完整編列預算，把立院三讀的法案排除在外，反過來批評是立院在擋預算。國民黨團呼籲政院依法提出合法的總預算案。

民進黨團總召蔡其昌表示，民進黨最贊成依法審查、依法編列預算，但「憲法」規定立院不得替行政院增加預算，立院增加預算要政院執行就是違憲，因此針對在野所提且三讀通過的「警察人員人事條例」、「軍人待遇條例」必須釐清是否違憲。

蔡其昌提出，可以採取不要違憲的方式，朝野都覺得軍人、警消很辛苦想為其加薪、增加福利，立院可以就此做一個決議，請行政院提出一個版本，再讓朝野坐下來好好討論、調整。他呼籲，民進黨團很願意增加警消軍公教薪水、福利，希望國會先讓預算週五付委，兩黨可以在後續發揮監督、刪除。

此外，蔡其昌澄清，韓國瑜院長的開會通知中並無行政院，不是行政院不來，依照韓院長指示該來列席的單位都有來。若陳清龍對他所提解方有所疑義，他可以在會後請行政院代表致電給陳確認。

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