台中北屯區議員提名遲未公布！江和樹批「1個李貞秀就把黨搞垮」？

民眾黨市議員江和樹怒批黨中央至今未公布北屯區市議員參選人名單。（江和樹提供）

民眾黨台中市北屯區日前完成民調，由邱于珊勝出，但時隔21天，黨中央仍未公布北屯區要提名誰，民進黨中市議員江和樹今天「凍未條」炮轟黨中央不知在幹什麼，「一個李貞秀就可以把民眾黨搞垮」？北屯市議員參選人都不公布，基層很焦慮，要黨中央趕快公布人選。

民眾黨北屯區市議員有邱于珊及吳皇昇要參選，民眾黨進行2天民調，3月25日公布由邱于珊勝出，吳皇昇提出複查，但隔了3週，結果仍未公布。

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民眾黨中央委員、中市議員江和樹今天不滿的表示，不知道黨中央在幹什麼，一個李貞秀就可以把民眾黨搞垮？想問中央黨部秘書長周榆修在幹什麼？

江和樹表示，民眾黨在台中市北屯區，是有機會當選，但黨中央執行民調，最後竟做到「剉屎」，不敢發布，今天開中央委員，他本人詢問黨中央，還是無法給答案，能贏選戰反而輸掉；他強調，國民黨就表示，若內參民調民眾黨贏不了國民黨，國民黨就會自己再加提一席，「我們被國民黨笑了」。

江和樹痛批黨中央，為了一個李貞秀什麼事都不用做？民眾黨在台中市要當選3席，在2026年市議員選舉才能在議會成立黨團，但黨中央卻無法搞清楚要提名邱于珊還是吳皇昇，講清楚有如此困難？

江和樹要求黨中央要勇敢面對，陣仗要擺出來，兵馬要站出來，連打仗的兵馬無法列出來，如何打仗？

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