對林昶佐、洪慈庸都成功！她曝黃國昌「時力那套」對李貞秀難得翻車

「中配立委」李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，瘋狂上各政論節目爆料，咬定幕後指揮者就是民眾黨主席黃國昌。（資料照，本報合成）

「中配立委」李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，瘋狂登上各政論節目，咬定幕後指揮者就是民眾黨主席黃國昌。台北市議員苗博雅指出，黃國昌做事手法跟在時代力量時一樣，當時時力人林昶佐、洪慈庸，然後林亮君、吳崢「一個個退」，但上面這些都是「文明人」；沒想到這次「夜路走多了，遇到一個中國人」，結果直接上節目，各種罵戰就出來了。

苗博雅昨日在政論節目《新聞面對面》形容，時代力量的人多半是追求體面的「文明人」，既然道不同不相為謀就選擇離開，不與之耗下去；就連民眾黨內被處理掉的「壯世代」人士也多半求個體面、任務達成便轉身離去。然而，黃國昌這次顯然「夜路走多了」，遇到道地的中國人李貞秀。

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苗博雅指出，中國社會因為法治不完備，處處求「人治」，每個人在生存競爭中都必須發揮最強大的力量。黃國昌原本以為找黨內賴香伶、江和樹、陳清龍等人輪流喊話，最後再由中評會扣上一頂「死要錢」的帽子李貞秀就會乖乖退出。沒想到，李貞秀根本不求什麼「體面」，直接採取中國式的「開撕」戰術，毫無顧忌地直奔節目開啟罵戰，這正是黃國昌最大的失算。

苗博雅更直言，民眾黨目前正在進行一場「白色內部的宗教戰爭」。過去黨內的核心動力是追隨教主柯文哲，但如今「使徒」黃國昌崛起，雙方勢力正在拉扯。李貞秀是柯文哲親自點將、黃國昌親手栽培的主任，若黃國昌搞不定這樁宮鬥劇，最後仍需柯文哲出面收場，那黨的實權將難以順利轉移到黃國昌手中。

苗博雅表示，對黃國昌來說，這次是他政治生涯當中難得的翻車。當他要把人踢出去的時候，沒有成功踢走，這個人還回來煩他。也希望他可以從這件事情裡面學到一個教訓，不是每個人都跟他以前踢走的人一樣是善良的。她也警告，「遇到李貞秀這個的時候，如果他沒有辦法回歸制度跟法治的話，我覺得這個黨直接往下走下坡的速度會非常快。」

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