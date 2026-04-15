李貞秀上節目與于北辰互嗆！拒罵習近平：他沒得罪我

李貞秀和于北辰在政論節目上吵了起來。（資料照，本報合成）

遭民眾黨開除黨籍的中配李貞秀，昨天（14日）開始接連受邀上了好幾檔政論節目為自己抱屈，並與現任主席黃國昌為首的黨中央開撕。今天（15日）李貞秀又上節目，竟當場與退將、桃園市議員于北辰吵起來，引發討論。

李貞秀今天受邀上政論節目《中午鏡來講》，繼續開槓黃國昌等人，但強調柯文哲是「好人」，讚柯是中華民國史上第一個給中配參政機會、走進國會的政治人物。同場的于北辰聞言，脫口酸「也是第一個把陸（中）配趕出國會的」，李貞秀馬上反駁「那是黃國昌」，于北辰不理會，直言就是「民眾黨」。

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于北辰認為，黃國昌等人逼李貞秀退位，如果沒有創黨主席柯文哲授意，他們才沒那個膽量。他更直言，自己沒有要幫誰的意思，事實是李貞秀本來就沒有資格當中華民國的立委，即便如此，李貞秀的言論自由還是要受到保障，柯文哲放任黃國昌繼續這樣惡搞下去，「民眾黨會滅黨啦！」

聽到于北辰說自己沒資格當立委，李貞秀坐不住了，批評于北辰「公然歧視陸（中）配」。于北辰隨即強調，他的意思是李貞秀沒要放棄掉中華人民共和國國籍不能夠當我國立委，中共就是個「匪偽組織」。于北辰也當場要求李貞秀，跟他說一遍「中共就是匪偽組織、習近平是個賊頭子」，李貞秀反問「我又不了解他，我為什麼要罵他？我是大陸的女兒，他沒有得罪過我」。

于北辰又質問李貞秀，若兩岸發生戰爭，她要站在哪一邊？李貞秀聲稱，她絕對站在中華民國，她的孩子都在這邊，但今天中華人民共和國對台灣怎麼樣了嗎？這是假設性的問題。

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