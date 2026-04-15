內幕曝光！私下被黨內問跟徐春鶯關係 李貞秀臉色大變這樣回......

李貞秀開撕以黃國昌為首的民眾黨中央。（記者塗建榮攝）

近日被民眾黨開除黨籍的中配李貞秀，裁處出爐後公然與現任主席黃國昌為首的白營黨中央開撕，引發外界熱議。資深媒體人邱明玉揭露白營做出開除李貞秀的「3場會議」內幕，白營內部的人其實有問李貞秀跟以《反滲透法》等罪起訴的中配徐春鶯是什麼關係？據悉李貞秀聽到徐春鶯的名字後臉色大變，堅稱自己不認識對方，防備心相當重。

民眾黨13日發聲明指控，李貞秀在4月7日的會議上將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，此舉嚴重違反黨紀與政治倫理、損害政黨清廉品牌形象，依黨內《紀律評議裁決準則》第三十二條「違反黨團議事運作」、第三十六條「其他違紀特別決議」，對李貞秀祭出開除黨籍處分。

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對此，邱明玉在政論節目《新台派上線》表示，她有特別去問內情，就她所了解，有「3場關鍵會議」做出開除李貞秀決議。首先是3月30日，民眾黨中評會第一次召開，李貞秀稱自己失言（不慎爆料新竹市長高虹安拿前主席柯文哲700萬一事），但該道歉也道歉了，最多就接受被停權2年。

但當天有中評委對李貞秀丟直球，表示現在白營在立院8席立委，只有李貞秀沒辦法索資、質詢也沒人要理，大家鬧得都難看，於是問她「要不要自己辭職」，之後「再去尋求救濟管道」，例如去按鈴申告內政部長劉世芳。邱明玉指出，這邊其實白營黨中央就設了圈套，因為李貞秀若真的自行宣布辭任立委，有什麼理由去告他們所謂「迫害中配」的民進黨？李貞秀也不是省油的燈，沒有被黨中央騙到，當即拒絕自行辭職的提議。

除了失言、雙重國籍等爭議，3月30日當天還有另外一個中評委認真問了大家都非常關心的問題，那就是李貞秀跟徐春鶯的關係，詢問「是誰推薦妳、介紹妳來的？」。在此之前，徐春鶯被指控接受中共組織指示，為特定候選人（如柯文哲、黃珊珊）站台造勢，並長期向對岸匯報台灣國內政局輿情，遭檢方以觸犯《反滲透法》等罪起訴，隨後曝光的相關證據、徐春鶯與中國統戰官員的對話中就能看到提及徐春鶯指名李貞秀當「接班人」的事。

據悉，原本態度良好的李貞秀，當下聽到徐春鶯的名字臉色大變，整個人似乎神經繃緊，防備心很重，否認自己認識徐春鶯，堅稱自己是「海選」進民眾黨不分區名單。邱明玉繼續說道，當下中評會的人聽到都覺得胡扯，因為很多資歷更亮眼的都在海選被刷掉，李貞秀到底憑什麼在海選中被選中？邱明玉講到這邊忍不住吐槽：「其實這個問題最該問的是誰？你們最該問的是柯文哲！」

再來是4月7日上午，當天是李貞秀在立法院會質詢處女秀，李貞秀登上質詢台前被黃國昌、黨團主任陳智菡、黨秘書長周榆修、黨團總召陳清龍叫過去，據李貞秀所述，4人集體要求她在該場總質詢結束後，公開宣布辭去立委。邱明玉表示，這天並不是正式會議，但白營聲稱是「黨團晨會後的協商」，這邊就可以為大家解惑，為何民眾黨會用「違反黨團議事運作」來開除李貞秀，因為李貞秀並未遵守「黨團叫妳走」的決議。

邱明玉接著說，這也是為什麼李貞秀一直叫黃國昌等人公開4月7日會議的錄音檔，因為當天就不是正式的會議，而是私底下去跟她做協調，根本不會有什麼錄音檔，所以當天大夥講了什麼，外界不會真的知道，大家各說各話沒在怕。

最後就是4月13日中評會正式宣布開除李貞秀，邱明玉透露，當天李貞秀在外頭面對記者還笑笑的，一派輕鬆的樣子，但聽說她一進去就馬上變臉，一副「要來開戰」的氣勢，也確實在得知自己被開除後，李貞秀就與在場的人開撕。

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