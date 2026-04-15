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    首頁 > 政治

    不是因為高虹安！李貞秀自爆被開除黨籍真正導火線是「他」

    2026/04/15 18:17 即時新聞／綜合報導
    新竹市長高虹安（左）、中配李貞秀（右）。（資料照）

    新竹市長高虹安（左）、中配李貞秀（右）。（資料照）

    中配「立委」李貞秀13日被民眾黨中評會開除黨籍。喪失立委資格後，她瘋狂上政論節目，批評民眾黨主席黃國昌等人。她今天被問到，遭開除的主因是否就是因為講到新竹市長高虹安的事？她回，「不是」，她認為主因就是黃國昌，若非黃國昌意識形態就是討厭中配，不想要中配當立委，不然就是他無法忍受自己的聲量比他大。她還透露，曾有一次表態挺黃國昌，但遭到媒體操作造成黃國昌困擾，她認為從那時候起，黃國昌就已經準備要砍她。

    李貞秀上月直播失言稱高虹安收柯文哲700萬一事，雖她馬上承認並道歉，但仍掀起民眾黨內部風暴。外界普遍認為，這是壓垮民眾黨的最後一根稻草。

    今天在政論節目《狠狠抖內幕》中，有來賓詢問李貞秀，是否認為被開除最主要的原因是講高虹安的事？沒想到，李貞秀卻回答：「我覺得不是。」她補充，但可能高虹安有介入，跟黃國昌有什麼「暗盤」。

    李貞秀指出，黃國昌個人可能意識形態，就是欺負中配、討厭中配，不想要中配當立委；再來就是無法忍受她聲量比他還大，而且表現將會比他更好。

    李貞秀也提到，先前外界在傳黃國昌肖想黨主席之位時，她幫黃國昌講話，稱柯文哲過去曾說，萬一自己出事，僅黃國昌能擔起台灣民眾黨。但發言遭到媒體操作，可能已對黃國昌造成困擾。她爆料，當時她原本在黃國昌身邊實習，但黃國昌在新聞出來後就切割她、傳訊息給她說：「這兩個禮拜比較忙，你暫時先不用跟了。」在此之前，本來星期一、四她都會固定去跟黃國昌實習。

    她透露，當時黃國昌只說，後面可以來的時候再請助理通知她，但結果就一直拖到她上任立委，都再也沒請她去。她懷疑，導火線在當時早已埋下。「所以就是那次以後，他可能開始要砍我了！」

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