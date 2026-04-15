為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文喊「鄭賴會」沒回應 國台辦嗆「道不同不相為謀」

    2026/04/15 15:54 記者陳鈺馥／台北報導
    國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    國民黨主席鄭麗文會見中共總書記習近平前，不斷喊話要見賴清德總統，聲稱沒「鄭賴會」就沒「賴習會」，至今仍未收到總統府正面回應。對此，中國國台辦發言人陳斌華今日以《論語》一句話回嗆說，「賴清德當局」頑固堅持「台獨」分裂立場，那就是「道不同，不相為謀」。

    陳斌華在國台辦記者會上表示，鄭麗文主席率國民黨訪問團訪問中國，順應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，對推動兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉具有積極、重要的意義。而「賴清德當局」頑固堅持「台獨」分裂立場，處心積慮阻限破壞兩岸交流合作，違背民意，大失人心。

    陳斌華嗆聲說，和平與戰爭、對話與對抗、合作與爭鬥，是截然不同的兩條道路。「因此，我用《論語》的一句名言來回應你的提問，那就是道不同，不相為謀。」

    鄭麗文今日則在國民黨中常會致詞，再度對賴清德總統喊話。她聲稱，放下個人的成見跟得失，為了整個國家、民族的未來以及和平大業，如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面溝通？她祝福賴總統出訪順利，「麗文可以等你出訪回來」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播