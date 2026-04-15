鄭麗文喊「鄭賴會」沒回應 國台辦嗆「道不同不相為謀」

國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

國民黨主席鄭麗文會見中共總書記習近平前，不斷喊話要見賴清德總統，聲稱沒「鄭賴會」就沒「賴習會」，至今仍未收到總統府正面回應。對此，中國國台辦發言人陳斌華今日以《論語》一句話回嗆說，「賴清德當局」頑固堅持「台獨」分裂立場，那就是「道不同，不相為謀」。

陳斌華在國台辦記者會上表示，鄭麗文主席率國民黨訪問團訪問中國，順應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，對推動兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉具有積極、重要的意義。而「賴清德當局」頑固堅持「台獨」分裂立場，處心積慮阻限破壞兩岸交流合作，違背民意，大失人心。

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陳斌華嗆聲說，和平與戰爭、對話與對抗、合作與爭鬥，是截然不同的兩條道路。「因此，我用《論語》的一句名言來回應你的提問，那就是道不同，不相為謀。」

鄭麗文今日則在國民黨中常會致詞，再度對賴清德總統喊話。她聲稱，放下個人的成見跟得失，為了整個國家、民族的未來以及和平大業，如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面溝通？她祝福賴總統出訪順利，「麗文可以等你出訪回來」。

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