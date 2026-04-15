稱李乾龍座車被裝追蹤器 尹乃菁嗆賴清德要被彈劾

國民黨文傳會主委尹乃菁證實，副主席李乾龍的確在座車發現追蹤器，強調在民主國家發生這樣的事情「是足以被彈劾的」。（記者王藝菘攝）

國民黨副主席李乾龍的座車傳出被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁今證實，李乾龍的確是在車的後方向燈發現追蹤器，她舉前美國總統尼克森的水門案為例，強調在民主國家發生這樣的事情「是足以被彈劾的」，更嗆賴清德總統，等他卸任失去保護傘，國民黨一定會追究到底，「你就天天去法院報到吧！」

立法院5月19日將進行賴清德總統彈劾案表決，國民黨立院黨團更提前在4月13日就發出甲級動員令。

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尹乃菁表示，在野黨被掌握到有情偵監系統的執政黨政府，不知道透過什麼樣的手段在車上裝追蹤器，這司空見怪，也不是第一次，來源也很難追查，所以李乾龍就覺得算了。我們抓到追蹤器後，就加強內部的各項安全檢查。

尹乃菁說，但國民黨是最大的在野黨，今天掌握了情偵監和檢調系統的是賴清德總統，在在野黨的黨工職、候選人、縣市首長座車裝追蹤器，「在正常民主國家裡面，這是非常非常非常嚴重的事」。

尹乃菁指出，大家都應該還記得前美國總統尼克森的水門案，他因為在民主黨裝了一個竊聽器，所以後來國會要對尼克森發動彈劾之前，他主動請辭，「在正常的民主國家發生這樣的事情是足以被彈劾的」。

尹乃菁說，今天在中常會，討論到之前立委、中常委間散佈的一份名單，其中馬文君、王鴻薇等好幾位委員被點名要被追蹤，他們都表示非常擔心。國民黨有司法正義律師團，在整個大選的啟動和鄭麗文訪問大陸期間，不論是車子、手機和訊息等各方面，其實通通都在情治系統所監聽之中。

尹乃菁表示，鄭麗文在出訪和入境時，所有的出訪行蹤、搭乘什麼樣的班機，要在哪個機場進出，如何做安全的部署，「我問問賴清德總統，你心知肚明，我們所有的單位是不是都跟你向上通報？」今天要不是國民黨空前的團結、做好保密的工作，賴清德是不是意圖要用這些側翼、網軍來擾亂鄭麗文訪問大陸的行程，「你不要以為我們不知道，我們都知道！」

尹乃菁重申，李乾龍很寬厚、主席鄭麗文也很寬厚，覺得追蹤器司空見怪，反正也很難查到來源到底在哪裡。但身為國民黨的文傳會主委跟發言人，她要正告賴清德政府，從現在開始到未來大選的期間，如果再有任何一位國民黨的黨工職、參選人和現任的市長車上被發現追蹤器，我們一定會出動我們的司法正義律師團，上窮碧落下黃泉，找到這個追蹤器到底是出現在哪裡、是哪個單位所下的這麼糟糕的手段。

尹乃菁對賴清德喊話，「賴總統，等你卸任之後，你失去了這個保護傘，我們一定也會追究到底，你就等著卸任以後天天到高檢署和法院去報到吧！」

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