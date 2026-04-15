談中共惠台措施 連勝文稱「過去早就存在」、如今多是「重新恢復」

「鄭習會」後中共推出10項涉台措施，國民黨前副主席連勝文今受訪表示，這並不會是影響選戰的唯一利多，因為相關交流與政策「過去其實早就存在」。（匯流新聞網提供）

針對「鄭習會」後中共推出10項涉台措施，是否有助國民黨2026選情？國民黨前副主席連勝文今（15日）接受專訪表示，並不會是影響選戰的唯一利多，因為相關交流與政策「過去其實早就存在」，這些機制如今多是「重新恢復」，但最重要的利多就是國民黨是少數能同時與中國、美國及日本溝通的政黨。

鄭習會後凝聚黨內共識？連勝文：凝聚力尚須透過勝選形成

連勝文今天接受媒體專訪。對於「鄭習會」後國民黨主席鄭麗文路線是否確立並凝聚黨內共識，連勝文指出，國民黨的凝聚力必須透過不停溝通，互動同時也要透過選戰勝利形成，並非單一事件就能讓黨凝聚，這是累積性的，作為領導人必須要透過獲勝，且不單是個人而要是黨的獲勝，才能有黨的共識，需要花時間耕耘。當然，黨主席工作註定會得罪人，要忍辱負重，遇到委屈只能吞忍，後續勝選證明自己是對的，久而久之就會吸引越多人認同，並非以單一事件定義。

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連勝文：10措施非選戰唯一利多 藍營具跨中溝通才是優勢

另外，連勝文也說，所謂「鄭習會」後的10項惠台措施，並不會是影響選戰的唯一利多，因為相關交流與政策「過去其實早就存在」，包括農產品銷售、影視創作、兩岸經貿論壇等，都曾在過往推動過，並非現在才出現。這些機制如今多是「重新恢復」，但是否能在市場中取得實際利益，仍取決於個別企業自身能力，「門可以打開，但做不做得到是你自己的事」，台灣企業也不會單純認為只要政策開放就能獲利，仍需靠競爭力爭取機會。

連勝文指出，相關交流不會是唯一利多，但更重要的是透過兩岸及與美國、日本的互動，凸顯國民黨是少數能同時與中國、美國及日本溝通的政黨，「有管道可以立刻溝通」，這本身就是一項優勢。相較之下，若政黨只能單向對抗或選邊站，反而容易陷入對立與衝突；能維持多方溝通、讓各方「至少表面上可以做朋友」。

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