美國智庫拜會籲展現國防決心 韓國瑜：立法院也有荷姆茲海峽

立法院長韓國瑜接見美國智庫學者訪問團一行，會中並與哈德遜研究所資深研究員許毓仁交換意見。（記者田裕華攝）

立法院長韓國瑜今日下午接見美國智庫「哈德遜研究所（Hudson Institute）」、「保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies, FDD）」及「胡佛研究所（Hoover Institution）」學者訪問團一行，美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）直言，台灣今年國防支出要達到GDP的3.6%，若台灣無法在這方面展現決心，美國總統川普會覺得全台灣不分政黨都有責任，現在正是台灣展現國防決心的時刻，而韓國瑜是解決紛爭的最佳人選；韓國瑜則回應，「中東有荷姆茲海峽，立法院也有一條荷姆茲海峽」。

美國智庫「哈德遜研究所」、「保衛民主基金會」及「胡佛研究所」拜會韓國瑜，國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁及蒙哥馬利等專家與會。許毓仁表示，很感謝韓院長安排這次會面，希望能將華府的聲音傳遞到台灣來。

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蒙哥馬利指出，台灣GDP成長7%，民主看起來吵吵鬧鬧，非常蓬勃且有言論自由，不久前才去過烏克蘭，烏克蘭不只要對抗俄國，還有來自伊朗、北韓的壓力。烏克蘭的例子對台灣來說是一個值得參考的教訓，台灣必須要現代化自己的軍事能力，有能力製造自己的設備、系統，並具備彈性，烏克蘭的例子是最好的借鏡，後備軍人也需要有充足的軍力。

蒙哥馬利說，烏克蘭的國防支出高達40%，當然不希望台灣面臨同樣的情況，台灣預計花費GDP的5%在國防支出上，若要達到這個目標，今年要達到GDP的3.6%，雖然他非常喜歡台灣，但他知道若台灣無法在這方面展現決心，美國總統川普會覺得全台灣不分政黨都有責任，現在正是台灣展現國防決心的時刻；他很高興今日來訪，因為韓院長是解決紛爭的最佳人選。韓國瑜則回應，中東有荷姆茲海峽，立法院也有一條荷姆茲海峽。

韓國瑜表示，沒有安全就沒有一切，廣大台灣同胞的心中都慢慢浮現這樣的擔憂，看到4年前爆發的烏俄戰爭、泰柬衝突，以及近期的中東戰事，讓我們一而再、再而三地警惕自己，台灣同胞現在對安全的渴望與追求，以及心理上各個方面的安全意識是非常高的。總而言之希望台海安全、世界和平，地球村的人民安居樂業、平平安安，這是全人類共同的願望。

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