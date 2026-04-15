張啓楷自爆「幫國民黨」延會 林俊憲：藍白在怕誰被抓？

民進黨立委林俊憲。（資料照）

民眾黨團今日提案延長立法院第11屆第5會期至今年7月31日，民眾黨團提議將該提案逕付二讀，依各黨團共識進行表決。表決結果，贊成59人、反對47人，贊成者多數，民眾黨團提議照案通過，本案逕付二讀、交付黨團協商。對此，進黨立委林俊憲表示，張啟楷上禮拜在節目上承認「那時候國昌，我們幾個就討論說，老實講這有一點是幫國民黨，那我們就說去年就全部不休會。」請問又是有哪個藍白的罪犯害怕被抓到了嗎？

林俊憲在臉書PO文表示，民眾黨這幾天真的很努力在刷新大家對自我打臉的認知下限，去年立法院一路延會，形同整年都沒有休會，當時張啟楷對外是怎麼說的？他強調：「是為了審查福國利民的法案」，還特地出面澄清，深怕外界有所誤會。結果有網友挖出，張啟楷上禮拜在節目上的發言。他突然一臉神秘地跟主持人說要「講內幕」，還一副得意的樣子爆料：「那時候國昌，我們幾個就討論說，老實講這有一點是幫國民黨，那我們就說去年就全部不休會。」

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林俊憲指出，這段話擺明了就是替那些涉案的國民黨立委撐起立院保護傘，讓他們不用去坐牢，那請問，去年在高鐵上受訪、一本正經替延會辯護的那個張啟楷，是跟真的國昌老師一樣被關在地下室了嗎？民眾黨這8席雖然換來換去，但始終不變的是這種自我打臉的搞笑本色。

林俊憲直言，現在預算愛審不審、軍購一拖再拖，前陣子又提案要延會，請問又是有哪個藍白的罪犯害怕被抓到了嗎？最後，還是引用黃國昌的名言送給你們：「貪汙就去坐牢，不要再鬼扯了」。

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