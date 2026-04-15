為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    戴錫欽證實黃子哲退選 國民黨士北議員初選取消

    2026/04/15 14:43 記者甘孟霖／台北報導
    黃子哲。（取自臉書）

    黃子哲。（取自臉書）

    國民黨台北市議員第一選區（士林北投）擬參選人黃子哲昨（14日）宣布退出初選，國民黨台北市黨部主委戴錫欽今受訪證實，黨部有收到黃的退選通知，這樣一來士北選區將形成同額參選，不需要初選。此外，對於因有案在身無法參選的現任議員陳重文是否有「報准參選」空間，戴錫欽也說，北市各選區都經過計算，報准參選的空間很小。

    黃子哲昨於臉書發布聲明：「本人因故退出台北市議員初選，並祝國民黨黨運昌隆。」

    戴錫欽今受訪說，黨部確實有接到黃的退選通知，黃因為個人與家庭因素決定退出，黨部予以尊重，士北選區由於黨部規劃提名3名現任加2名新人，黃退出後形成同額參選，在這一區就不需要初選。

    戴錫欽也說，陳重文一審被判有罪，不符合提名資格，如果之後要選只能透過無黨籍方式參選，這部分就看陳個人決定。至於陳未來是否能採報准參選方式？戴錫欽說，各個選區狀況都經過黨部審慎評估，也考量包括民眾黨等友黨空間；之前他也強調過，國民黨要拚議會席次單獨過半，在藍白合框架下，希望兩黨都能順利當選所提的候選人，因此在各大選區，報准參選的空間會非常有限。

    戴錫欽表示，北市黨部有收到黃子哲退選通知，尊重其意願，在士北議員選區因同額參選就不需要初選。（記者甘孟霖攝）

    戴錫欽表示，北市黨部有收到黃子哲退選通知，尊重其意願，在士北議員選區因同額參選就不需要初選。（記者甘孟霖攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播