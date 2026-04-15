戴錫欽證實黃子哲退選 國民黨士北議員初選取消

黃子哲。（取自臉書）

國民黨台北市議員第一選區（士林北投）擬參選人黃子哲昨（14日）宣布退出初選，國民黨台北市黨部主委戴錫欽今受訪證實，黨部有收到黃的退選通知，這樣一來士北選區將形成同額參選，不需要初選。此外，對於因有案在身無法參選的現任議員陳重文是否有「報准參選」空間，戴錫欽也說，北市各選區都經過計算，報准參選的空間很小。

黃子哲昨於臉書發布聲明：「本人因故退出台北市議員初選，並祝國民黨黨運昌隆。」

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戴錫欽今受訪說，黨部確實有接到黃的退選通知，黃因為個人與家庭因素決定退出，黨部予以尊重，士北選區由於黨部規劃提名3名現任加2名新人，黃退出後形成同額參選，在這一區就不需要初選。

戴錫欽也說，陳重文一審被判有罪，不符合提名資格，如果之後要選只能透過無黨籍方式參選，這部分就看陳個人決定。至於陳未來是否能採報准參選方式？戴錫欽說，各個選區狀況都經過黨部審慎評估，也考量包括民眾黨等友黨空間；之前他也強調過，國民黨要拚議會席次單獨過半，在藍白合框架下，希望兩黨都能順利當選所提的候選人，因此在各大選區，報准參選的空間會非常有限。

戴錫欽表示，北市黨部有收到黃子哲退選通知，尊重其意願，在士北議員選區因同額參選就不需要初選。（記者甘孟霖攝）

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