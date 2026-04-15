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    首頁 > 政治

    李貞秀上節目爆哭！淚喊：不要把柯文哲牽扯進來

    2026/04/15 15:11 即時新聞／綜合報導
    李貞秀今日在《中午鏡來講》節目上痛哭。（圖擷取自YouTube）

    李貞秀今日在《中午鏡來講》節目上痛哭。（圖擷取自YouTube）

    「中配立委」李貞秀前天被民眾黨中評會開除黨籍、失去立委資格，事後發文控訴黨中央以不正常管道施壓她離職，昨天接連上多檔政論節目陳述事發過程。李貞秀今日在《中午鏡來講》節目上痛哭，很多朋友擔心自己無法挺過這難關，呼籲大家不要再把民眾黨前主席柯文哲牽扯進來，不要為難柯文哲。

    李貞秀今日中午上《中午鏡來講》節目，民眾黨前中央委員、名嘴張益贍聲援指出，黃國昌等人對李貞秀辭職要拿錢的指控，李貞秀會對各個媒體澄清喊冤，李貞秀是創黨黨員卻遭到這種欲加之罪何患無辭的對待，這讓很多人都看不下去。

    李貞秀聽到後突然淚灑現場，情緒開始激動，李貞秀先感謝張益贍的關心與替自己講話，坦言身邊很多朋友都擔心自己無法挺過來「今天不管是民進黨這樣打壓陸配，黃國昌這樣子的踐踏汙衊，真的還好是我，很多人會挺不過來」。

    李貞秀直言，感謝主，還好有信仰，自己也想說大家不要把柯文哲牽扯進來，柯文哲很為難，柯文哲曾一再提起除非滅黨一定會挺中配參政權，柯文哲的處境比自己更艱難。

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