立委關切總統訪非洲友邦有無「驚喜」？ 外交部：本次出訪任務單純

立法院外交及國防委員會今（15）日邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」，外交部次長陳明祺出席備詢。（記者田裕華攝）

總統賴清德將於22日啟程訪問我國非洲友邦史瓦帝尼。立委關切本次總統出訪是否會有過境他國的「意外驚喜」，外交部次長陳明祺強調，目前沒有此規劃，這次總統出訪任務單純、專一，是為慶賀兩國友誼及史王58歲誕辰。

立法院外交及國防委員會今（15）日邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」。多名立委質詢關切，總統賴清德將於22日至27日訪問我非洲友邦史瓦帝尼。

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中國給非洲零關稅待遇獨漏史瓦帝尼 外交部估衝擊「幾乎可忽略」

民進黨立委陳俊宇質詢指出，中國於非洲的外交攻勢從未停過，5月起將給予53個非洲國家全面零關稅待遇，唯獨排除史瓦帝尼。陳明祺答詢說明，經外交部評估，中國對非洲其他國家實施零關稅，對史國的經濟影響很小，幾乎可忽略。

陳明祺指出，中國與非洲國家的經貿狀況極不平等、不對等，中國從非洲國家獲得原料輸入，並將大量廉價產品、中國過剩產能銷往非洲，對非洲長期發展具負面影響。

陳明祺說，我國著重於積極協助史瓦帝尼發展自身經濟，將史國產品引入我國市場及在非洲行銷；中國在關稅上的差別待遇，當然會對我非洲友邦造成「心理上的感受」，希望透過本次總統出訪，為友邦帶來更清楚的經濟利益。

國民黨立委黃建賓質詢則指出，前總統陳水扁任內曾在出訪非洲時過境美國，詢問這次總統出訪是否會有「意外驚喜」。

對此，陳明祺表示，目前並沒有這樣的規劃，我國重視非洲重要友邦，採取直飛方式，最為恰當、便利、舒適，這次總統出訪任務單純、專一，是為慶賀兩國友誼及史王58歲誕辰，具體行程還是由總統府對外宣布。

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