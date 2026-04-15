誰戰蔣萬安？王世堅曝前3順位人選 徐國勇因「這原因」排第三

民進黨立委王世堅今天下午出席中執會前接受媒體聯訪。（記者陳政宇攝）

民進黨布局迎戰台北市長蔣萬安，秘書長徐國勇預告提名人選「一定比我強」。對此，民進黨立委王世堅今（15日）表示，他認為行政院副院長鄭麗君是第一順位，立委沈伯洋居次，徐國勇則因忙於秘書長職務而排第三，「我們正在篩選，看哪一顆太陽會比蔣萬安亮一點。

民進黨台北市長提名人選備受關注，王世堅今天下午出席民進黨中執會前接受媒體聯訪，被詢及可派出哪位「后羿」來對抗蔣萬安這顆「太陽」。王回應，政黨之間是彼此競爭，並非把敵對政黨當成戰場上的敵人消滅，因此不會說是后羿射下蔣萬安這顆太陽，而是派出太陽級的人選與蔣萬安共同爭輝。

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王世堅直言，民進黨也很多顆太陽，例如說鄭麗君、沈伯洋、徐國勇都是太陽，現在正在篩選哪一顆太陽會比蔣萬安亮一點。

「前3順位人選：鄭麗君、沈伯洋、徐國勇」

媒體追問，徐國勇強調人選一定會比自己更強。王世堅認為，他將鄭麗君排在第一順位，第二是沈伯洋，第三則是徐國勇，前兩位在工作經驗和接待事務上與徐是不同風格，徐國勇因擔任民進黨秘書長、尚須處理許多事務，加上個人參選意願不高，因此排在第三。

不過，王世堅強調，若前兩位真的不願意出來，民進黨應慎重與徐國勇商量，只要辭掉秘書長一職，同樣可擔任很好的台北市長參選人。

至於會否擔心提名時程太晚？王世堅反駁說，4年前是七月才提名、8年前是六月，今年其實是比較早，22縣市議員初選也提早啟動，盡快可以跑基層、拉抬選情；而市長提名本應更慎重一點，所以不認為時機太晚。況且台北市人口多，但畢竟幅員不那麼廣闊，事實上有五、六個月的時間去跑、去準備，應該是足夠。

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