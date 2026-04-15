為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    誰戰蔣萬安？王世堅曝前3順位人選 徐國勇因「這原因」排第三

    2026/04/15 14:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委王世堅今天下午出席中執會前接受媒體聯訪。（記者陳政宇攝）

    民進黨立委王世堅今天下午出席中執會前接受媒體聯訪。（記者陳政宇攝）

    民進黨布局迎戰台北市長蔣萬安，秘書長徐國勇預告提名人選「一定比我強」。對此，民進黨立委王世堅今（15日）表示，他認為行政院副院長鄭麗君是第一順位，立委沈伯洋居次，徐國勇則因忙於秘書長職務而排第三，「我們正在篩選，看哪一顆太陽會比蔣萬安亮一點。

    民進黨台北市長提名人選備受關注，王世堅今天下午出席民進黨中執會前接受媒體聯訪，被詢及可派出哪位「后羿」來對抗蔣萬安這顆「太陽」。王回應，政黨之間是彼此競爭，並非把敵對政黨當成戰場上的敵人消滅，因此不會說是后羿射下蔣萬安這顆太陽，而是派出太陽級的人選與蔣萬安共同爭輝。

    王世堅直言，民進黨也很多顆太陽，例如說鄭麗君、沈伯洋、徐國勇都是太陽，現在正在篩選哪一顆太陽會比蔣萬安亮一點。

    「前3順位人選：鄭麗君、沈伯洋、徐國勇」

    媒體追問，徐國勇強調人選一定會比自己更強。王世堅認為，他將鄭麗君排在第一順位，第二是沈伯洋，第三則是徐國勇，前兩位在工作經驗和接待事務上與徐是不同風格，徐國勇因擔任民進黨秘書長、尚須處理許多事務，加上個人參選意願不高，因此排在第三。

    不過，王世堅強調，若前兩位真的不願意出來，民進黨應慎重與徐國勇商量，只要辭掉秘書長一職，同樣可擔任很好的台北市長參選人。

    至於會否擔心提名時程太晚？王世堅反駁說，4年前是七月才提名、8年前是六月，今年其實是比較早，22縣市議員初選也提早啟動，盡快可以跑基層、拉抬選情；而市長提名本應更慎重一點，所以不認為時機太晚。況且台北市人口多，但畢竟幅員不那麼廣闊，事實上有五、六個月的時間去跑、去準備，應該是足夠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播