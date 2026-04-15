宜蘭縣長藍白合民調時間傳「不公開」防灌票 綠諷：被害妄想症

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示不在意藍白合不合，自己最在意的是怎麼樣為宜蘭縣民打拚。（林國漳競辦提供）

國民黨與民眾黨今天在台北召開工作小組會議，針對宜蘭縣長選戰部分達成共識，據傳為防綠營灌票，擬採不公開日期方式內參民調。對此，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進諷刺，不要有「被害妄想症」，藍白應務實「一步一腳印」，爭取選民認同才是王道。

藍白兩黨今天召開工作會議，針對宜蘭縣長參選人吳宗憲、陳琬惠的地方選務進行討論，傳聞為避免遭綠營支持者灌票，導致民調失真，擬不公開日期方式進行內參民調，數據也不公布。

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邱嘉進說，民調採隨機抽樣，技術上極難操作灌票，以完成1068份有效樣本為例，需撥打約1.5萬通電話，且許多民眾電話不公開，要精準動員支持者接到電話，並灌票給特定對象「難度極高」。

邱嘉進指出，對於傳聞綠營會「灌票給陳琬惠或吳宗憲」，完全就是編故事、杞人憂天，呼籲藍白陣營不要有「被害妄想症」。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳也回應，不論藍白合不合，都不是他在意的事。從參選到現在，一直都是按照自己的步調，並提出多項政見，自己最在意的是怎麼樣為宜蘭縣民打拚。

宜蘭縣長選舉藍白合受矚，「美麗島電子報」上月民調顯示，不管是林國漳、吳宗憲及陳琬惠的「三腳督」、一對一、綠白或綠藍對陣，均是林國漳勝出、各破30％。其中「三腳督」部分，吳宗憲26.6％、林國漳33.0％、陳琬惠7.9％。

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