地方大老反對？ 藍營彰化縣長提名難產 蕭景田回應了

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天表明，縣長提名人選拖到今天還沒公布，主要聽取各方意見才延宕，不是針對單一個人意見。（資料照）

國民黨彰化縣長提名人選僵局未解，原本今（15日）天中常會公布徵召人選，傳出有地方大老反對而擱置，提名人選因此未列入提案討論。對此，彰化縣黨部主委蕭景田表示，4個人選之間都有人贊成有人反對，當然就由黨中央自己評估哪一位出來對選情最有利、最能夠取得勝選，黨中央採納各方意見才會拖到現在，不會只採訪個人見。他建請黨中央仔細評估、儘速公布，不要再拖了。

蕭景田今天沒有出席中常會，但昨天已跟黨主席鄭麗文會面討論人選，確定今天不會公布人選。他透露，原先黨內確實有今天公布人選的想法，但黨中央因採納各方意見才延後決定，並非只聽取單一人士意見。

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地方傳出人選卡關，與有地方大老反對徵召前考紀會主委魏平政有關，蕭景田表示，4個人之間都有人贊成、有人反對，最後仍是交由黨中央評估，判斷哪一位對選情最有利、最有勝選機會。

他強調，任何一個參選人都不可能獲得百分之百支持，要地方都達成共識是不可能的事，縣黨部負責彙整地方意見與原因，提供給黨中央作為參考。

至於是否可能改回民調機制決定人選，蕭景田表示，目前還是不可能，到今天為止還是採取徵召方式，依他了解，下一個可能時間點落在下週三（22日）中常會。

鄭麗文今天在台北也指出，彰化有彰化在地特殊的政治生態，縣長王惠美昨天還特別從日本跟她通了電話，王帶團到日本訪問，所以等她回來後，她們會好好的就彰化的提名再來做最後的溝通跟規劃。

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