彰化謝家姊弟之爭持續 謝衣鳯母鄭汝芬跪求白沙屯媽祖求解

前立委鄭汝芬（前排粉紅衣服者），今早在溪州市區中山路與台一線外環道路口等候媽祖鑾轎（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖北港進香今天（15日）進入第3天，上午鑾轎抵達彰化縣溪州鄉，此處為立委謝衣鳯、彰化縣議長謝典霖的家鄉，前來迎駕的是兩人母親前立委鄭汝芬，由於謝衣鳯的長輩不同意她選縣長，國民黨也可能不會徵召謝衣鳯，導致藍營縣長人選懸而未決，鄭汝芬當場跪地參拜、口中念念有詞的虔誠模樣，格外引發外界聯想。

不過，鄭汝芬等人雖在馬路中央跪拜，但媽祖鑾轎（粉紅超跑）並未「轉入」謝家的豪宅，與俗稱「謝家白宮」的豪宅擦肩而過，繞行外環道至西螺。

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鄭汝芬今早與溪州鄉長參選人劉侑信、溪州農會總幹事彭顯賦等人，在溪州市區中山路與台一線外環道路口等候媽祖鑾轎。鑾轎一到，眾人立即上前跪拜，鄭汝芬口中不斷念念有詞，虔誠的持香點頭參拜。過程中，鑾轎一度停駕並微微晃動，讓現場信眾直呼「有感應」。

數分鐘後，工作人員攙扶鄭汝芬起身，最後，鑾轎選擇繞行外環道，直往西螺大橋方向前進，有趣的是，「粉紅超跑」一度距離「謝家白宮」僅不到100公尺，卻未轉入，此舉也讓地方人士議論紛紛。

記者事後嘗試聯繫鄭汝芬，但手機與LINE均未獲回應。

由於謝衣鳯有意角逐2026年彰化縣長寶座，而謝典霖則傾向連任議長或更上一層樓，兩人意向不同，導致藍營整合困難。謝典霖日前更在網路直言「兩姊弟已許久不說話」。眼看家務與黨務陷入僵局，身為母親的鄭汝芬屢勸無果，如今只能在媽祖鑾轎前傾訴心聲，祈求神助。

地方人士感嘆，「天下父母心」，看著子女對立，媽媽心裡最苦。如果人講不聽，也只能拜託媽祖娘娘幫忙保佑了。

「粉紅超跑」抵達溪州，信眾爭相鑽轎腳祈福。（記者陳冠備攝）

白沙屯媽祖鑾轎抵達彰化溪州，前立委鄭汝芬（紅圈處）跪求媽祖。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

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