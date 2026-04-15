賴總統出訪為何中國跳腳？ 學者曝關鍵：不能默認台灣主權

被問到賴總統出訪一事，中國國國台辦發言人陳斌華重申「一個中國」原則，喊話有關國家認清大勢，盡快糾正錯誤，站到歷史正確的一邊。（翻攝直播）

賴清德總統22日將啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，中國國台辦今對此重申「一個中國」原則，喊話有關國家認清大勢，盡快糾正錯誤，站到歷史正確的一邊；學者認為，中共有3大目的：施壓史國、強化「反台獨」敘事、向國際強調「台海屬於中國內政」，中國不能接受總統出訪成為常態，等同默認台灣是主權國家。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，國台辦對賴清德出訪史瓦帝尼的強烈批評，表面上是外交抗議，實際上是一種制度性的必然反應。中國不能接受的，不只是這趟行程，而是總統出訪一旦被視為正常外交行為，台灣就會被默認為一個可以自主行動的國家行為者。也因此，無論行程規模大小、內容為何，只要涉及國家元首與邦交國互動，中國都必須立即否定其正當性。

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洪浦釗也認為，從發言內容來看，國台辦同時在做3件事：對史瓦帝尼施壓，要求「認清大勢」；對內部社會強化「反台獨」敘事；對國際社會重申台海屬於中國內政。他表示，這並非情緒性發言，而是試圖重新界定台灣外交行動的性質。問題的核心不在衝突本身，而在於誰能定義這場出訪。台灣將其視為正常外交，中國則試圖將其壓回內政問題，這場攻防的關鍵，不是誰說得更強硬，而是外界最終如何理解這場出訪。

他進一步說，因此真正的關鍵不在中國的反對，而在台灣是否持續把這類外交行動做成常態，總統出訪本身，就是最直接的主權展現，當這些行動一再發生，並被國際社會視為理所當然，中國的否定將逐漸失去影響現實的能力。

涉外人士指出，賴總統選在史瓦帝尼歷史重要時刻不遠千里訪問，一來展現雙邊是跨域地理距離的兄弟之邦，擁有深厚堅實的情誼，同時以雙邊合作的具體成果，證明台灣能夠為國際社會做出的貢獻與價值，更重要的是，賴總統以元首身份出訪，已經充分說明台灣是主權獨立的國家，更是以具體行動實踐台灣的國際參與，也是對於北京「台海議題內政化」敘事最好的對抗。

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