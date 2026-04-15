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    首頁 > 政治

    外交部：美國等多國持續助台宏復交 宏都拉斯新政府尚未派駐中大使

    2026/04/15 14:17 記者黃靖媗／台北報導
    立法院外交及國防委員會，邀請外交部次長陳明祺報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」並備質詢。（記者田裕華攝）

    立法院外交及國防委員會，邀請外交部次長陳明祺報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」並備質詢。（記者田裕華攝）

    宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）競選期間曾承諾與台復交，阿斯夫拉就任至今已近3個月。外交部次長陳明祺認為，我國被欺騙的「機率不高」，美國等其他國家有在協助台宏復交，台宏也持續有在互動溝通；針對中宏互動近況，拉美司司長韓志正表示，宏都拉斯自上任駐中大使1月底辭職至今，目前尚未任命新大使。

    立法院外交及國防委員會今（15）日邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」。國民黨立委徐巧芯質詢關切宏都拉斯與台灣復交進度。

    外交部次長陳明祺說明，外交部目前得到的訊息是，宏都拉斯新政府不完全了解前任政府與中國簽下多少協議，擔心前任政府留下來的「地雷」，因此宏都拉斯方面推展得很謹慎，希望我國先稍安勿躁，我國當然也會一起跟宏都拉斯開誠布公地互動。

    徐巧芯接著追問，我國「會不會被騙？」陳明祺答詢說，他覺得機率不高，這是阿斯夫拉競選時的承諾，台宏持續有在互動溝通，同時還有美國等「很多其他國家」有在協助台宏復交；我國也與美國有良好的互動溝通。

    針對宏都拉斯與中國目前的交往狀況，外交部拉美司司長韓志正說明，宏國前駐中國大使在1月26日就已與前政府一起辭職，目前還沒有任命新的大使。

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