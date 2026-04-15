獨家》竹縣關西公所擬發「石油津貼」每人3600元、低收戶每戶加發2000元

新竹縣關西鎮公所是全國第一個因應中東戰火決定普發現金的地方政府。（記者黃美珠攝）

因應中東戰火，新竹縣關西鎮公所將成為全國第1個為此普發全民現金「石油津貼」的地方政府。鎮長陳光彩說，他們已擬定相關草案，近期會送交鎮代會審議，計劃每人發放3600元，低收入戶每戶加發2000元。鎮代會主席羅仕典說，公所只要提出他們就會依法審議，但他希望公所加碼，每人發萬元，低收戶每戶再發萬元。

鎮長陳光彩說，中東戰火衝擊全球經濟，為跟鄉親共度難關，公所評估財政能力後，決定使用2026年的歲計剩餘款，加上今年可望分得的統籌分配稅款作為財源，普發全鎮民現金，近日已訂定「新竹縣關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，且將送交審議。

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草案初步規劃，當代表會議決通過日以前已設籍關西，且於發放起始日仍沒遷出的鎮民或持有效居留許可的外配，每人都可領到3600元，列冊的低收入戶則每戶再加發2000，預估將發出1億多。如果獲代表會審查通過，公所將在9月份辦理追加減預算後執行。

主席羅仕典則說，他和副主席葉文燈、鎮代張秋竹、范良宇、連忠進以及葉來富去年中秋節就公開發起要求公所普發鎮民每人1萬元、低收入戶再1萬，把鎮庫結餘成果和全體鄉親分享、還稅於民。

所以他對公所前述計畫表示尊重，會依法審查，但希望公所的財源籌措可以不拘泥於今年度的歲計剩餘，畢竟橫山鎮庫結餘3億多都能普發每人5000元，關西鎮庫有10億，每人萬元並非不可行。

新竹縣關西鎮長陳光彩說，他們計畫因應中東戰火全鎮普發現金度難關，就待代表會審議通過。（記者黃美珠攝）

在中東戰火下，新竹縣關西鎮民有望率先領到「石油津貼」，但金額卻有公所版和代表會版的不同。（記者黃美珠攝）

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