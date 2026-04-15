黃海實彈射擊打臉鄭麗文？ 國台辦反批老師會「哭暈在廁所」

中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

國民黨主席鄭麗文日前高喊「和平之旅」訪中會見中共領導人習近平，期間，中共宣布在黃海實施「實彈射擊」，民進黨批評，鄭麗文「種下的和平種子」還沒發芽，就被中共當成砲彈射擊。對此，中國國台辦惱怒反批民進黨，稱「政客慣用的欺騙伎倆」，還酸「他們的老師會哭暈在廁所裡。」

國台辦今（15）日舉行例行記者會，有媒體提問，大連海事局近日宣布在黃海北部部分海域實彈射擊，民進黨發言人對此稱，「鄭麗文種下的和平種子還沒發芽，就直接被中共的砲彈打臉」，提問還引述網友稱「演習地距離台灣1200公里以上，民進黨地理老師在哭」。

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對此，國台辦發言人陳斌華表示，「這些民進黨政客如果不是不學無術，那就是心術不正。對他們這些荒謬言論，我想不只是他們的地理老師會哭，他們的歷史、語文、思想品德的老師也會哭暈在廁所裡。」

陳斌華批評，「東拉西扯、牽強附會、胡編亂造、偷梁換柱，是民進黨政客慣用的欺騙伎倆，目的是攻擊為兩岸謀和平、為同胞謀福祉的政治對手。台灣民眾對此看得很清楚。」

大連海事局此前發布航行警告，4月9日10時至16時，黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。由於時機在鄭麗文訪中期間，民進黨發言人林楚茵表示，國民黨可以自欺欺人把共機共艦當成「伴飛」，把實彈演習當「迎賓禮炮」，但請別欺騙台灣人「躺平就能換和平」。呼籲儘速通過軍購特別預算與總預算，讓國家運作回歸正軌，才是最佳解方。

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