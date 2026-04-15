國民黨將設小組對接中國共產黨 官員：已「新黨化」了

國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平會面後，中共日前宣布10項涉台措施，國民黨聲稱將成立工作小組對接中共。（資料照）

國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平會面後，中共宣布10項涉台措施，包含推動直航正常化、恢復上海、福建居民來台自由行。國民黨喊話要政府別阻擋，還聲稱將組成工作小組與中共對接。陸委會主委邱垂正示警，不管怎樣都不能違反兩岸條例規定；我官員受訪指出，目前看起來是國共倡議階段，但國民黨已經新黨化了。

邱垂正14日受訪表示，不清楚工作小組是為了10項措施，還是為了黨際交流，但不管怎麼樣都不能違反兩岸條例規定，有涉及公權力的協議；而且在沒有政府授權的情況下，不能與中國有合作行為，這都是法律規定。

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關於國共合流，國民黨將組工作小組與中共對接，政府是否會有因應作為？官員受訪表示，如果後續有做什麼，我們就會有所動作，現在看起來是國共倡議階段。國民黨不是執政黨，並沒有公權力，不過從鄭習會可看出，國共認為兩岸同屬一中，要共謀國家統一，鄭麗文已經接受了習近平的方案，落入一中框架。

官員指出，中國代理人已經重新換人了，雖然現在只是倡議，還沒有落實簽署協議的問題。這些仍然是要等到國民黨執政的時候才會落實，只是一個未來式，當然中共會用這個來影響台灣選舉，強化國民黨執政之後可以怎樣。

官員批評，不知道鄭麗文怎麼對起蔣經國、蔣介石，完全跟中共高度呼應，國民黨的領導人是一代不如一代，這一代是最明顯的。國民黨已經「新黨化」，中華民國是他們建立的，結果現在是民進黨在守護，鄭麗文去到中國都在呼應中共消滅中華民國的論述。

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