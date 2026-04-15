李貞秀「戰狼血統」發威！ 黃創夏：黃國昌、陳智菡被按地上磨擦......

中配李貞秀。（資料照）

中配李貞秀昨上節目開炮民眾黨主席黃國昌，嗆不能讓民眾黨變成「時代力量第二」。對此，名嘴黃創夏表示，民眾黨糗大了，什麼「戰神」或「戰狼小姐姐」根本不夠看，碰到真正有「戰狼血統」的李貞秀，具「戰狼血統」的李貞秀一旦反撲，「戰神」或「戰狼小姐姐」只是被壓在地板上磨擦。

黃創夏在臉書PO文表示，民眾黨糗大了，什麼「戰神」或「戰狼小姐姐」根本不夠看，碰到真正有「戰狼血統」的李貞秀，只見全面重挫，被轟到猶如豬八戒照鏡子，裡外不是人。

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李貞秀目前才五十歲出頭，這個年紀應該沒有參與過「紅衛兵」，但是否曾參與過「紅小兵」不得而知，但對付黃國昌和陳智涵，在政論節目上展現的游刃有餘，這樣的局面其實是民眾黨自取其辱，想要用小聰明結果自取其辱的後果。

黃創夏指出，李貞秀真正的爭議，所謂「言行」根本不是核心關鍵，她的最大爭議就是《國籍法》以及因此產生的「國家忠誠」重大疑慮。民眾黨不敢面對核心問題，找了「檢舉高虹安」以及「言行不當」的掩耳盜鈴說法，只是讓人看笑話，說穿了，李貞秀原本就是急診部出身的柯文哲的「耗材」習性之產物，她的國籍問題在怎麼拖延，頂多就任滿一年就會因為沒有辦法拿出放棄中華人民共和國的國籍證明文件就出包，立委資格必然喪失。而民眾黨本身無差，就是繼續遞補，依然是8名立委。

黃創夏續指，然而把李貞秀推到最前面，可以分散大家針對柯文哲和黃國昌權力矛盾的討論，也可以稀釋柯文哲一審判決書出爐後的廣泛討論，這才是柯文哲和黃國昌前一陣子遲遲不處理李貞秀問題的最可能算計，更險惡的算計也不是什麼和國民黨競爭陸配支持的考量，現在李貞秀和民眾黨弄成這麼難看，哪有保障陸配參政權可言！也未必全是可能要顧忌支持李貞秀的背後靈勢力，因為現在還是用很可笑的理由處理掉李貞秀了，背後靈還是得罪了！

黃創夏分析，回顧李貞秀爭議的整個過程，真正最險惡的算計是「挑戰中華民國台灣主權獨立是否要進入法理『改變現狀』」的借勢藉端讓台灣陷入困境，李貞秀的問題是在於基於台海八十多年的特殊歷史情境和國際地緣政治架構的顧忌之下，《兩岸關係條例》有一些無法立刻就正式在法律明文界定中華民國和中華人民共和國不僅僅是「互不隸屬」，本身就是各自主權獨立的政治實體。

黃創夏補充，但是如果要解決李貞秀問題，台灣政府卻不能主動修改《兩岸關係條例》把兩岸互不隸屬的現狀變成明文的法條，這樣子就變成是「單方面主動改變現狀」，美國方面也將很難和習近平給予安撫，兩岸會因此更加進入戰爭螺旋的白熱化，所以柯文哲才會故意「讓子彈飛」，修法處理李貞秀，兩岸緊張必急遽升高，不處理李貞秀，執政黨和李貞秀的無解爭端天天上演，難看，都可以讓民眾黨和柯文哲混水好摸魚。

黃創夏直言，只是他們沒想到摸魚摸到大白鯊，「戰狼血統」的李貞秀一旦反撲，「戰神」或「戰狼小姐姐」只是被壓在地板上磨擦。

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