中國10措施納台灣遠洋漁船 學者示警：將有嚴重國安問題

中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

鄭習會後，中共推出10項涉台措施，宣稱要「研究在符合條件的地區，建設服務『台灣地區遠洋漁船』靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位」及相關銷售。中國國台辦今日指稱，這是為台灣漁民「辦實事、解難題」的具體安排；學者示警，若台灣遠洋漁業業者相信這個東西，跑到中國的碼頭靠港，中國官方就可以直接登船、檢疫及控制，以後會衍生嚴重的國安問題。

關於讓台灣遠洋漁船靠泊的措施，是指在中國境內碼頭或海外的港口據點？國台辦發言人陳斌華在例行記者會表示，「我們出台10項促進兩岸交流合作的政策措施，目的是推動兩岸關係和平發展，增進同胞親情福祉。」

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陳斌華進一步說，「研究在符合條件的地區，建設服務『台灣地區』遠洋漁船靠泊和遠洋漁貨物上岸的碼頭服務，是我們為台灣漁民『辦實事、解難題』的具體安排。」

陳斌華聲稱，「我們關心台灣漁民的生產生活，將持續推進兩岸漁業合作，為台灣漁民發展創造更好條件。」

對此，成功大學政治系教授王宏仁受訪表示，10項涉台措施的第一條開宗明義設下政治前提，屆時這些靠岸的台灣遠洋漁船是不是也要公開或簽署一份聲明，表明支持九二共識、反對台獨的立場後，才能夠靠泊使用。

王宏仁指出，中共可能會做一些區別，便可藉此對台灣遠洋漁業漁船做實質的管理。若台灣的遠洋漁業業者相信這個東西，跑到中國的碼頭去靠港，中國官方就可以直接登船、檢疫及控制，就可以對台灣遠洋漁業漁船有公權力的涉入。

王宏仁分析，一開始的條件可能會很寬鬆，也許不用簽署共同聲明，不過，中共等時機成熟，想要做政治操作時，便可以進行一些管制及管理，甚至會區別對待、騷擾台灣的漁民，也有可能藉口船上有毒品，要登船安檢、逕自逮捕台灣人，遂行其政治目的。

他示警，這不是單純的兩岸漁業合作，以後可能演變成相當危險的國安問題。中共對台措施是很有計畫，這10項會陸續來落實，這是非常有針對性，要對台灣遠洋漁業漁船來做管理。

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